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剛滿交往3週年…28歲女警遭輾斃！曾發合照甜喊：謝謝帶我出門玩

▲鄭姓女警社群平台上滿滿幸福合照。（圖／翻攝自鄭姓女警社群平台）

▲鄭姓女警社群平台上滿滿幸福合照。（圖／翻攝自鄭姓女警社群平台）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日清晨休假騎車外出時，遭後方20歲戴姓女騎士追撞，隨後人車倒地遭遊覽車輾過，當場死亡。打開鄭姓女警的社群平台可發現，滿是與男友、閨蜜的旅遊照，她上個月才與男友交往滿3週年，孰料，如今卻遭遇憾事，令親友心碎不已。

回顧整起事發經過，鄭姓女警28日清晨6時59分行經安南區安和路二段時，遭後方疑似沒注意車前狀況的20歲戴姓女騎士從後方追撞，隨後遭遊覽車輾過，由於傷勢嚴重，鄭女當場死亡。

第四分局指出，鄭姓女警為111年警察特考班結業，113年派任至第四分局，從警約2年，任職期間表現優良，工作認真，待人誠懇與同仁相處融洽。據了解，鄭警曾因處理詐騙案件結識資深藝人譚艾珍，進而邀請譚擔任防詐大使，表現深受肯定。

▲台南女警遭追撞、遊覽車輾斃，執勤畫面曝光。（圖／記者林東良翻攝）

▲第四分局指出，鄭姓女警(中)待人誠懇與同仁相處融洽。（圖／記者林東良翻攝）

據悉，鄭女從小熱愛舞蹈，從小學到大學一路都是就讀舞蹈班、相關科系，有志投入舞蹈領域，但考量收入與工作穩定性，毅然決然轉換跑道從警，她平時與家人同住於台南市北區，家中父母健在，還有一名姊姊，與任職於永康分局的警員男友感情穩定，小倆口預計於明年結婚，事發當時她正準備前安南區，孰料卻遭遇死劫。

點開鄭女的社群平台可發現，滿滿都是與男友的甜蜜合照，2人四處旅遊，一起露營、觀雲海夕陽，在日本大阪環球影城、伏見稻荷神社的千本鳥居、大阪天守閣等處都留下幸福合影。她去年發文時，更親暱點名男友，「謝謝XX帶我出門玩」，照貼文可推算，2人上個月才剛滿交往3週年紀念日。透過照片不難發現，鄭姓女警個性陽光、開朗，擁有好人緣，如今發生憾事，令親友心痛不已。

▲台南女警遭追撞、遊覽車輾斃，執勤畫面曝光。（圖／記者林東良翻攝）

▲鄭姓女警執勤畫面曝光。（圖／記者林東良翻攝）

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