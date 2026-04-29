　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女在天橋貼「台北老鼠園」遭攔查　北市警挨轟戒嚴回應了

▲▼女在天橋貼「台北老鼠園」遭攔查　北市警挨轟戒嚴回應了。（圖／翻攝自蘇女Threads）

▲蘇女在天橋張貼「台北老鼠園」標語，遭警方攔查。（圖／翻攝自蘇女Threads）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市1月發生國內25年來首例漢他病毒致死案，鼠患問題浮現，連北市立動物園展區也「淪陷」。為此，一名蘇姓女子28日在公館商圈天橋張貼標語抗議「台北動物園變台北老鼠園？」結果遭警方攔下稱違反社維法，盤查後仍不放她離開。影片曝光後，網友質疑「台北戒嚴了嗎？」而中正二分局也回應了。

北市爆25年來首例漢他病毒致死　「台北老鼠園」說法瘋傳

大安區一名70多歲老翁感染漢他病毒，僅8天就不幸離世，讓鼠患問題開始受到關注。近期，有民眾陸續在社群PO出目擊老鼠的影片，還有人直擊木柵動物園的陸龜展場也出現老鼠，讓「台北老鼠園」的說法在社群上發酵。

在 Threads 查看

蘇女貼標語抗議遭檢舉　控警方盤查後不讓離開

蘇女為抗議市長「蔣不聽」，28日跑到公館水源市場旁天橋貼上「台北動物園變台北老鼠園？？」幾個大字，結果遭民眾檢舉報案。她控訴，她不是通緝犯，也向到場警方提供證件盤查，結果「警察說我違反社維法，現在不讓我走」，直到大安分局另一名女警到場，才放她離去。

她稱早已多次在天橋貼標語　質疑警方故意製造恐懼

蘇女表示，她去年起就曾在該處天橋貼標語，時常遇到警察、清潔隊，甚至曾經同時被5位警察包圍，但像今天這樣出示證件後還不讓離開的情況，還是第一次發生，「我的感受是，因為不斷貼標語，警察與環保局無計可施，只好不斷用各種方式軟硬兼施，就是想讓人民心生恐懼退卻」、「警察是故意嚇唬我」。

許多網友看完聲援：「請問台北戒嚴了嗎」、「來看台北市警察打壓言論自由」、「警察這麼好當喔 隨便一條社維法隨便他喊」。不過，也有人不以為然，「你沒申請貼標語，那就可能違反廢棄物清理法跟社維法，查資料不難吧」、「違法的地方硬要貼標語，這位還不只貼一次根本常客，留言區在鬼扯什麼戒嚴？」

中正二分局：通報轄區警力到場才請蘇女等候

對此，中正二分局回應，當時思源派出所警員獲報到場，見蘇女涉嫌違反社維法第68條及廢棄物清理法，依法實施攔查，但因發生地點屬於大安分局轄區，因此通報大安分局到場處理，並請當事人在現場等候，全程未使用強制力，若民眾仍對執法過程有異議，可透過行政管道申訴。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下載app投資虛幣「被騙走1580萬」！　10人落網
快訊／AI前景飄雜音！台股跌512點急拉　台積電殺45元
天橋貼「台北老鼠園」女遭攔查！　北市警挨轟戒嚴回應了
韓籍啦啦隊+1！起亞虎女神爆祕密轉戰台灣
快訊／李灝宇掃165公里二壘安打！　連兩戰敲長打
邱軍酒駕奪命「卸責對話」超冷血！　死者妻拒和解：不是錢的問題

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

盜親友帳號騙下載app「投資虛幣」！騙走1580萬　雲林詐團10人落網

女在天橋貼「台北老鼠園」遭攔查　北市警挨轟戒嚴回應了

高雄貨車自撞燃燒　駕駛明顯無生命跡象

快訊／上班注意！　國1「追撞翻車」塞爆

邱軍酒駕奪命「卸責對話」超冷血！　死者妻拒和解：不是錢的問題

薛楷莉涉詐前男友420萬　今下午一審宣判

9月嬰無呼吸心跳「搶命救回大哭」　消防紅眼眶：最美聲音

旅行社在「臉書社團」吸金　負責人30萬交保

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師滿頭問號：當初同業還拍合照

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

盜親友帳號騙下載app「投資虛幣」！騙走1580萬　雲林詐團10人落網

女在天橋貼「台北老鼠園」遭攔查　北市警挨轟戒嚴回應了

高雄貨車自撞燃燒　駕駛明顯無生命跡象

快訊／上班注意！　國1「追撞翻車」塞爆

邱軍酒駕奪命「卸責對話」超冷血！　死者妻拒和解：不是錢的問題

薛楷莉涉詐前男友420萬　今下午一審宣判

9月嬰無呼吸心跳「搶命救回大哭」　消防紅眼眶：最美聲音

旅行社在「臉書社團」吸金　負責人30萬交保

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師滿頭問號：當初同業還拍合照

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

快訊／太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

登太平島惹越南抗議　管碧玲：守護主權不退讓、屬慣常性抗議

盜親友帳號騙下載app「投資虛幣」！騙走1580萬　雲林詐團10人落網

快訊／李灝宇長打後被換代打　老虎7局0比2落後勇士

川普護照來了！　美國獨立250週年限量版曝光

AI前景飄雜音！台股跌512點急拉　台積電殺45元至2170

改款「新Kia Sportage休旅」台灣5月上市！送測曝光汽油有四驅

桃園高遶溪古圳步道開箱　溪谷繩橋、原始秘徑成避暑新亮點

最美律師艾默迷你裙裝好俏麗　見證老公喬治克隆尼光榮時刻

飯店沒健身房怎麼辦？陸劇男神自律運動「來回爬40層樓」練出肌肉

A-Lin澄清「跨年真沒喝」　 喊不喝酒遭虧：連自己都騙

社會熱門新聞

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父：留他在人間痛苦

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

剛滿交往3週年…28歲女警遭輾斃！曾發合照甜謝男友

邱軍酒駕奪命「卸責對話」超冷血！　死者妻拒和解

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

摩鐵餵毒凌虐2男　惡男辯「打鬧」下場曝

即／曾行賄扁嫂　力麗總裁與長子遭移送

快訊／上班注意！　國1「追撞翻車」塞爆

即／台積內鬼案工程師發聲明

募資600萬3個月就挨告　旅行社老闆涉吸金遭約談

更多熱門

相關新聞

尹錫悅「派無人機挑釁北韓」　特檢求刑30年

尹錫悅「派無人機挑釁北韓」　特檢求刑30年

南韓前總統尹錫悅涉為了替宣布緊急戒嚴謀求正當性，竟下令向北韓（朝鮮）首都平壤派遣無人機，引發兩韓軍事緊張。

法庭重逢尹錫悅！金建希回牢房「崩潰痛哭」

法庭重逢尹錫悅！金建希回牢房「崩潰痛哭」

尹錫悅坐牢貪吃「像奧客」　抱怨小菜太少

尹錫悅坐牢貪吃「像奧客」　抱怨小菜太少

遭判無期！尹錫悅戒嚴「不服判決」提上訴

遭判無期！尹錫悅戒嚴「不服判決」提上訴

戒嚴時期政治檔案全解密　共5萬1133件涵蓋線民、叛亂人員資料

戒嚴時期政治檔案全解密　共5萬1133件涵蓋線民、叛亂人員資料

關鍵字：

天橋台北老鼠園戒嚴

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

鄧愷威本季首次先發3局失2分換投

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

「輝達親兒子」被OpenAI燒到　重挫逾5％

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父：留他在人間痛苦

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

「全台有雨」鋒面午後襲　明大降8℃

阿聯酋震撼宣布5／1起退出OPEC

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面