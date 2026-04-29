女在天橋貼「台北老鼠園」遭攔查　北市警挨轟戒嚴回應了

▲蘇女在天橋張貼「台北老鼠園」標語，遭警方攔查。（圖／翻攝自蘇女Threads）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市1月發生國內25年來首例漢他病毒致死案，鼠患問題浮現，連北市立動物園展區也「淪陷」。為此，一名蘇姓女子28日在公館商圈天橋張貼標語抗議「台北動物園變台北老鼠園？」結果遭警方攔下稱違反社維法，盤查後仍不放她離開。影片曝光後，網友質疑「台北戒嚴了嗎？」而中正二分局也回應了。

北市爆25年來首例漢他病毒致死 「台北老鼠園」說法瘋傳

大安區一名70多歲老翁感染漢他病毒，僅8天就不幸離世，讓鼠患問題開始受到關注。近期，有民眾陸續在社群PO出目擊老鼠的影片，還有人直擊木柵動物園的陸龜展場也出現老鼠，讓「台北老鼠園」的說法在社群上發酵。

蘇女貼標語抗議遭檢舉 控警方盤查後不讓離開

蘇女為抗議市長「蔣不聽」，28日跑到公館水源市場旁天橋貼上「台北動物園變台北老鼠園？？」幾個大字，結果遭民眾檢舉報案。她控訴，她不是通緝犯，也向到場警方提供證件盤查，結果「警察說我違反社維法，現在不讓我走」，直到大安分局另一名女警到場，才放她離去。

她稱早已多次在天橋貼標語 質疑警方故意製造恐懼

蘇女表示，她去年起就曾在該處天橋貼標語，時常遇到警察、清潔隊，甚至曾經同時被5位警察包圍，但像今天這樣出示證件後還不讓離開的情況，還是第一次發生，「我的感受是，因為不斷貼標語，警察與環保局無計可施，只好不斷用各種方式軟硬兼施，就是想讓人民心生恐懼退卻」、「警察是故意嚇唬我」。

許多網友看完聲援：「請問台北戒嚴了嗎」、「來看台北市警察打壓言論自由」、「警察這麼好當喔 隨便一條社維法隨便他喊」。不過，也有人不以為然，「你沒申請貼標語，那就可能違反廢棄物清理法跟社維法，查資料不難吧」、「違法的地方硬要貼標語，這位還不只貼一次根本常客，留言區在鬼扯什麼戒嚴？」

中正二分局：通報轄區警力到場才請蘇女等候

對此，中正二分局回應，當時思源派出所警員獲報到場，見蘇女涉嫌違反社維法第68條及廢棄物清理法，依法實施攔查，但因發生地點屬於大安分局轄區，因此通報大安分局到場處理，並請當事人在現場等候，全程未使用強制力，若民眾仍對執法過程有異議，可透過行政管道申訴。