快訊／宜蘭鐵皮屋大火！屋主修繕焊接火星惹禍　手臂燒傷送醫

記者游芳男、郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭市大福路二段今(29日)發生倉庫火警！警消於11時50分獲報，指該處冒出濃煙，立即派員前往灌救，經人員到場回報，現場為一層鐵皮倉庫，目前仍有大量濃煙，佈水線灌救中。詳細起火原因情形仍待進一步調查。

▲宜蘭市大福路二段今(29日)發生倉庫火警。（圖／記者游芳男翻攝）

據初步了解，該起火處為黃姓男子住宅，他從事音響製造，該鐵皮屋也作為倉庫存放貨物。當時黃男正修繕自家房屋，使用器具燒焊時噴出火星，造成房屋失火，黃男也因為手臂燒傷送醫救治。