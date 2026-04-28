快訊／不准蓋牌！粿王不倫戀宣判　法院：判決書公開但遮身分

▲王子、粿粿外遇案宣判，士院公開判決 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

藝人邱勝翊（王子）與江瑋琳捲入婚外情風波，遭范姜彥豐提告侵害配偶權並求償100萬元。士林地院今（28日）下午4時宣判，范姜獲賠百萬，針對外界高度關注的「判決書是否公開」，法院認定，判決書將依法公開，但涉及個人隱私部分將予以隱匿處理。

本月14日民庭首次開庭時，雙方攻防焦點之一即在於判決書公開與否。范姜彥豐主張，案件已具高度社會關注性，應公開讓外界檢視；王子與粿粿則透過律師請求不公開，強調涉及家庭與私生活，盼降低對當事人及家人的衝擊。

法官審酌後認，配偶權侵害屬民事損害賠償案件，依司法公開原則，裁判書原則上應對外公開；但本案內容涉及婚姻關係與親密互動，具有高度隱私性，因此採取「公開內容、遮蔽個資」的方式處理。

法界人士表示，此類案件公開版本通常會以「○○」隱匿姓名，並刪減對話紀錄及相關細節，避免外界透過拼湊資訊辨識當事人身分，在司法透明與隱私保護之間取得平衡。

此外，100萬元的賠償部分幾乎沒有爭議。據了解，相關對話紀錄已作為證據提出，且內容對對方不利，王子與粿粿亦已表達願意賠償。

不過，該筆100萬元僅屬配偶權遭侵害的精神慰撫金，並非整體爭議的全部。後續仍涉及房產、不動產及工作室財產等剩餘財產分配，目前仍在協商中，亦不排除進一步進入訴訟程序。