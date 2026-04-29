邱軍酒駕奪命「卸責對話」超冷血！　死者妻拒和解：不是錢的問題

▲邱軍2024年酒駕撞死站在路邊的運將。（圖／CTWANT提供，下同）

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基隆地方法院國民法官法庭28日持續審理歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事致死並逃逸案件。死者李姓計程車司機的妻子出庭時表示，至今仍無法原諒被告行為，強調「我老公很重要，這不是錢的問題」，明確拒絕與對方和解。全案預定於29日宣判。

根據起訴內容，邱軍於2024年12月27日凌晨4時許酒後駕車，行經基隆市信一路時，撞擊在外側車道聊天候客的李姓與陳姓計程車司機，造成李男死亡、陳男受傷。事故發生後，被告未下車處理，亦未報警，反而在現場他人拍打車門示意下，仍闖紅燈逃離。

死者妻子於庭上回憶，兩人相識多年，丈夫長期配合其工作作息改跑夜班計程車，原規劃共同出國旅遊，如今因事故天人永隔。她指出，失去至親的痛苦無法以金錢衡量，因此拒絕和解。死者哥哥亦表示，弟弟在家排行老六，長年照顧90歲母親並支撐家庭，母親不時詢問「老六去哪裡了」，家人只能謊稱李男出國工作了，怕老母親承受不住打擊。

檢察官於庭上提出多項關鍵證據，指出邱軍犯後態度不佳。行車紀錄器畫面顯示，被告於撞擊瞬間才亮起煞車燈，曾短暫靠邊停車，但面對目擊者敲窗示意時，隨即加速駛離現場並闖越紅燈。

此外，檢方揭露，被告事後與女友透過LINE對話時，表示不記得事故過程，僅注意到擋風玻璃破裂。新聞曝光後，邱軍將相關報導傳給經紀人，直言「你看他們站在哪」，試圖將責任推給被害人。

檢方另指，邱軍未於第一時間自首，而是迅速聯絡車廠拖走肇事車輛準備維修，試圖影響證據保存。所幸車廠人員察覺異狀後通報警方，相關關鍵證據得以保全。

辯護律師則於庭上提出不同主張，呼籲國民法官從多面向審酌案件情節，並曾以被告具公眾人物身分為由，聲請不適用國民法官制度，認為可能影響審判公正，但該聲請已遭法院駁回。

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