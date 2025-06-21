　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／巴西載22人熱氣球墜毀至少8死　「空中起火」高速砸向地面

記者趙蔡州／綜合報導

巴西南部聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）當地時間21日上午發生一起熱氣球墜落事故，事故地點位在當地知名景點普拉亞格蘭德（Praia Grande），目前已知8人死亡，仍有多人下落不明，搜救行動持續進行中。

▲▼巴西載22人熱氣球墜毀至少8死　救出2人　外媒：空中起火。（圖／翻攝自X）

▲巴西一架載有22人的熱氣球21日發生墜毀事故，已知造成至少8人死亡，搜救隊伍正在持續救援中。（圖／翻攝自X）

根據美國CNN報導，發生事故的熱氣球當時載有22人，根據網路上曝光的影片可以看見，熱氣球在空中突然起火，隨後快速洩氣並墜落地面，事故原因尚在調查中。

聖卡塔琳娜州州長梅洛（Jorginho Mello）X平台證實消息，並對事故表達遺憾，他說「我們對普拉亞格蘭德發生的熱氣球事故深感震驚，救難人員已趕到現場，截至目前為止，已確認8人罹難，另有2名倖存者獲救」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 2 8125 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女王來了！蔡依林漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」邪惡腿根全看光辣
快訊／巴西載22人熱氣球墜毀至少8死　「空中起火」高速砸向地
快訊／蔡依林突宣布大巨蛋開唱！　「時間點曝光」全場炸了
北部夫妻揪女網友簽「自願性主奴」　拍BDSM片PO網
好萊塢華裔女星切除雙乳大談抗癌！「救了女記者一命」
快訊／對流雨彈突襲！15縣市「大雨警報」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／巴西載22人熱氣球墜毀至少8死　「空中起火」高速砸向地面

55歲爸娶17歲兒子未婚妻　媽崩潰：準媳婦變成我老公的老婆

普丁喊俄烏都是同民族「整個烏克蘭都是我們的」　澤倫斯基回應

現在要以色列停手很難！　川普：歐洲「幫不上忙」

濟州航空墜機撞牆爆炸179人慘死　南韓警方針對15人立案究責

伊朗仍能折磨以色列！　分析師曝「最後籌碼」：沒什麼好失去了

熱氣球失控急墜「孕婦噴飛亡」！她剛答應空中求婚　下秒目睹悲劇

以軍突襲伊朗最大核設施！爆炸聲連連　官員證實：導彈穿透防空網

以伊開戰加緊撤離！日本自衛隊派「2架運輸機」待命　稍早120人啟程

伊朗官員點名川普！　只要「打一通電話」就能結束衝突

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

劉俊謙突問：你們吃過「愉快動物餅」嗎？

【這一刻等了12年】女兒戴上電子義肢才3小時 第一件事超催淚

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

快訊／巴西載22人熱氣球墜毀至少8死　「空中起火」高速砸向地面

55歲爸娶17歲兒子未婚妻　媽崩潰：準媳婦變成我老公的老婆

普丁喊俄烏都是同民族「整個烏克蘭都是我們的」　澤倫斯基回應

現在要以色列停手很難！　川普：歐洲「幫不上忙」

濟州航空墜機撞牆爆炸179人慘死　南韓警方針對15人立案究責

伊朗仍能折磨以色列！　分析師曝「最後籌碼」：沒什麼好失去了

熱氣球失控急墜「孕婦噴飛亡」！她剛答應空中求婚　下秒目睹悲劇

以軍突襲伊朗最大核設施！爆炸聲連連　官員證實：導彈穿透防空網

以伊開戰加緊撤離！日本自衛隊派「2架運輸機」待命　稍早120人啟程

伊朗官員點名川普！　只要「打一通電話」就能結束衝突

蹦闆《拳願2》怒退錢拒錄　孫生反嗆大頭症：從沒看過這麼高姿態

伍祐城守下關鍵勝利後落淚！洪總拍拍頭安慰：幹嘛哭

女王來了！蔡依林漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」邪惡腿根全看光辣爆

快訊／巴西載22人熱氣球墜毀至少8死　「空中起火」高速砸向地面

天堂到地獄只差一分鐘！台鋼苦鬥11局險勝　洪總：千辛萬苦啊

快訊／蔡依林突宣布大巨蛋開唱！　「時間點曝光」全場炸了

天才女科學家IQ140「進AV界做研究」　親征男優：好奇高潮可否量化

小姑常回娘家想爽過！　人妻1招治姑、婆：反正我是外人

劉雨柔卸貨倒數「腳踝腫成大翻船」　被胡凱翔禁止游泳：太痛苦

馬英九會甘肅一、二把手：兩岸常交流來往　情感連結將更緊密

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

國際熱門新聞

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相

「熱氣球求婚」淪惡夢　孕婦噴飛墜亡

美軍大嗑「牛排龍蝦」　網驚：要開打了？

共軍74架軍機擾台！沙國媒體曝可能原因

好市多「神級商品」狂增值1年賺3萬

以色列救援船來了　載回2千滯留海外國民

以軍突襲伊朗最大核設施　導彈穿透防空網

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

伊朗仍能折磨以色列　最後籌碼曝光

哈佛贏了！　美法官：無限期禁止川普禁令

以色列、伊朗凌晨激烈交火

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

川普考慮出兵美股震盪　美撤銷技術豁免台積電ADR跌1.87％

更多熱門

相關新聞

熱氣球×無人機首度結合！台南夏至夜空上演超人力霸王光影秀

熱氣球×無人機首度結合！台南夏至夜空上演超人力霸王光影秀

夏至夜空最強燈光秀就在台南！由台南市觀光旅遊局主辦的「2025台南熱氣球派對」21日晚於永華市政中心西側廣場與西拉雅廣場盛大展開，首度在市中心舉辦熱氣球繫留活動，結合台灣與日本跨國聯手無人機展演及熱氣球光雕秀，吸引超過6萬名民眾湧入欣賞。

「熱氣球求婚」淪惡夢　孕婦噴飛墜亡

「熱氣球求婚」淪惡夢　孕婦噴飛墜亡

土耳其2熱氣球緊急降落　1死31傷

土耳其2熱氣球緊急降落　1死31傷

送熱氣球體驗！土耳其、埃及文明古國深度探索

送熱氣球體驗！土耳其、埃及文明古國深度探索

台東熱氣球引詐團覬覦　遊客勿信非官方購票資訊

台東熱氣球引詐團覬覦　遊客勿信非官方購票資訊

關鍵字：

熱氣球

讀者迴響

熱門新聞

身分註銷回不了台灣！張立齊下跪磕頭道歉

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相

快訊／明日花綺羅周鶴年「3張肉體接觸照」曝光了！

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

被誇童顏巨乳！呂秋遠小孩生母「妝後模樣」曝

女高中生失蹤2週！竟和已婚倉管男私奔

ANKER行動電源召回7型號：立即停用

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

林亮君遭裸照恐嚇！簡訊：只給一次機會

即／北市吊車右轉輾斃騎士　2機車肉身攔停也挨撞

山本由伸完美一局夢碎　誤判引爆怒火

「夏至」5生肖有爆紅機會

「熱氣球求婚」淪惡夢　孕婦噴飛墜亡

更多

最夯影音

更多

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面