快訊／巴西載22人熱氣球墜毀至少8死　「空中起火」高速砸向地面

BREAKING: At least eight people are dead after a hot air balloon carrying 22 people crashed in Praia Grande, in Brazil’s state of Santa Catarinapic.twitter.com/LlKn24RK3R — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 21, 2025

記者趙蔡州／綜合報導

巴西南部聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）當地時間21日上午發生一起熱氣球墜落事故，事故地點位在當地知名景點普拉亞格蘭德（Praia Grande），目前已知8人死亡，仍有多人下落不明，搜救行動持續進行中。

▲巴西一架載有22人的熱氣球21日發生墜毀事故，已知造成至少8人死亡，搜救隊伍正在持續救援中。（圖／翻攝自X）

根據美國CNN報導，發生事故的熱氣球當時載有22人，根據網路上曝光的影片可以看見，熱氣球在空中突然起火，隨後快速洩氣並墜落地面，事故原因尚在調查中。

聖卡塔琳娜州州長梅洛（Jorginho Mello）X平台證實消息，並對事故表達遺憾，他說「我們對普拉亞格蘭德發生的熱氣球事故深感震驚，救難人員已趕到現場，截至目前為止，已確認8人罹難，另有2名倖存者獲救」。