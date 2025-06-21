夏至「日照」最長！命理師示警「6件事」別做　小心會衰

▲「夏至」是陽氣最旺又是日照時間最長的一天。（圖／免費圖庫Pixabay）

文／阿谷老師

今天是「夏至」！是陽氣最旺又是日照時間最長的一天，這樣的節氣最適合接引太陽的能量，但傳統習俗中也有一些禁忌，夏至建議別做6件事，包括「到炎熱的地方、溫差大、剃頭、忌紅、忌行房、忌熬夜」，另外喝冰品也要注意，以免讓體內忽冷忽熱造成不適。

夏至是相當炎熱的，因此這天會建議大家盡量別去可能會過度曝曬的地方，以免太熱引發身體不適，另外，這天也比較忌諱溫差大的狀況，室內外溫差過大，身體容易因為忽冷忽熱，導致感冒，因此建議吃冰品和喝冰飲都不要太過頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在「忌剃頭」和「忌紅」方面，主要是因為剃頭後，太陽過度曝曬，容易導致曬傷，這可能會讓人運勢不好，容易遇到比較多不好的事情，另忌紅則是不建議穿大紅色衣物，因為會給人一種過熱的視覺感官，再加上天氣炎熱，可能也會讓人感到比較容易煩躁。

另外，夏至這天晝長夜短，建議至少晚上11點就要躺在床上，因為熬夜會加劇心火旺盛，擾亂陰陽平衡，另外，夏至這天正好是天地間磁場交換，傳統習俗認為這天行房容易導致精神不好，後續可能需要花比較多天時間休養，因此也就流傳夏至這天忌行房的說法。