普丁喊俄烏都是同民族「整個烏克蘭都是我們的」　澤倫斯基回應

▲針對俄羅斯總統普丁「整個烏克蘭都是我們的」言論，澤倫斯基指責普丁根本不打算達成任何停火協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）20日表示，俄羅斯人和烏克蘭人是同一個民族，因此理論上「整個烏克蘭都是我們的」，並透露俄軍下一步可能將進攻烏克蘭東北重鎮蘇梅市。對此，烏克蘭總統澤倫斯基表示，普丁的言論顯示了俄羅斯想繼續戰爭，根本不打算達成任何停火協議。

綜合外媒報導，針對普丁「整個烏克蘭都是我們的」的言論，澤倫斯基在20日的例行視訊演說中表示，普丁的言論透露出俄羅斯希望佔領更多烏克蘭領土的企圖，跟普丁之前宣布願意基於現狀談判（承認俄軍控制區）的說法截然相反，顯示普丁根本不打算達成任何停火協議。

澤倫斯基直言，烏克蘭不會坐以待斃，絕對會堅持捍衛國土，盡全力捍衛蘇梅等地，同時持續向西方盟友爭取協助。

普丁20日在聖彼得堡國際經濟論壇上表示，俄羅斯人和烏克蘭人是同一個民族，因此理論上「整個烏克蘭都是我們的」。

普丁也說，自己從未質疑過烏克蘭是一個獨立國家，以及烏克蘭人為了主權所付出的努力，然而烏克蘭1991年獨立時，宣布烏克蘭將是一個不結盟的中立國家，指責烏克蘭放棄了當初宣布的中立立場。

普丁還透露，俄軍下一步可能將進攻烏克蘭東北重鎮蘇梅市，作為建立「緩衝區」的一部分。他還說，烏克蘭如果想要和平，就必須接受目前領土被攻佔的現實。