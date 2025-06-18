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基輔「地獄之夜」！俄軍導彈、無人機狂炸烏克蘭　毀公寓15人慘死

▲▼俄羅斯發射導彈、派遣無人機瘋狂轟炸烏克蘭首都基輔，擊中當地公寓大樓。（圖／路透）

▲俄羅斯發射導彈、派遣無人機瘋狂轟炸烏克蘭首都基輔，擊中當地公寓大樓。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯近日發動大規模空襲，針對烏克蘭多地發射32枚飛彈與440架無人機，造成至少15人死亡、116人受傷。其中，烏克蘭首都基輔傷亡最為慘重，一棟9層樓公寓遭到飛彈擊中，多戶居民家園全毀。烏克蘭總統澤倫斯基痛斥此舉為「赤裸裸的恐怖攻擊」，呼籲西方國家應強硬回應俄方行為。

根據《美聯社》、《路透社》報導，澤倫斯基總統透過社群平台X表示，俄軍於16日晚間至17日清晨間，密集對烏克蘭各地發動攻擊，動用32枚飛彈與440架無人機，針對平民區、教育機構與重要基礎設施進行空襲，造成重大傷亡。

其中基輔損失最為慘重。根據基輔市政府說法，一枚彈道飛彈擊中一棟9層樓高的住宅大樓，導致數十戶住家遭到摧毀，現場如同廢墟。基輔一地共造成14人死亡、99人受傷。

▲▼俄羅斯發射導彈、派遣無人機瘋狂轟炸烏克蘭首都基輔，擊中當地公寓大樓。（圖／路透）▲▼俄羅斯發射導彈、派遣無人機瘋狂轟炸烏克蘭首都基輔，擊中當地公寓大樓。（圖／路透）

澤倫斯基指出，目前仍有民眾受困於瓦礫堆中，救援行動持續進行。他強烈譴責俄方，「這是針對平民的野蠻行動，俄軍是刻意將整棟公寓夷為平地」。

除了基輔外，南部港口城市奧德薩亦遭無人機攻擊，造成1人死亡、17人受傷。烏克蘭多地，包括札波羅熱、切爾尼戈夫、日托米爾、基洛沃赫拉德與尼古拉耶夫地區，也都傳出空襲災情。

面對這波襲擊，澤倫斯基再次呼籲西方社會採取更嚴厲行動，「美國與歐洲應像對待恐怖份子般回應俄羅斯，因為普丁之所以能持續戰爭，是因為他有能力與資源做到。」

▲▼俄羅斯發射導彈、派遣無人機瘋狂轟炸烏克蘭首都基輔，擊中當地公寓大樓。（圖／路透）▲▼俄羅斯發射導彈、派遣無人機瘋狂轟炸烏克蘭首都基輔，擊中當地公寓大樓。（圖／路透）

原訂在加拿大G7高峰會上與美國總統川普會晤的澤倫斯基，原計畫提出加強對俄制裁與援助武器等訴求，然而卻因川普臨時返國，雙邊會談宣告取消。儘管他未直接批評會談破局，但仍表示，「這個世界的強者若選擇漠視這一切，就是一種錯誤。」

報導指出，今年2月澤倫斯基與川普在白宮會談時曾爆發激烈爭執，4月則於教宗方濟各的葬禮前再次碰面。美國曾是烏克蘭最主要的軍援與制裁支持者，惟川普上任後立場出現變化，導致烏方深感未來充滿不確定性。

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