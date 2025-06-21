美女發言人吳怡萱「要當媽了」　曝已4個月：親身體驗才知辛苦

▲民眾黨發言人吳怡萱今（21日）在臉書透露，已經懷胎4個月，並PO產檢照。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨發言人吳怡萱今（21日）在臉書發文自曝，已經懷胎4個月，吳怡萱表示，她雖理解母親的偉大，卻也是在親身體驗後，才真的知道當媽的辛苦，但每次產檢照超音波，聽著心跳、看著小孩在肚子裡活潑亂動的模樣，就越來越期待碰面的時刻，希望「吳花果」能平安、健康的長大，期待年底相見。

吳怡萱2020年底在社群平台公布自己結婚的喜訊，時隔將近5年，她今日再於臉書發文表示，在緊湊的政治日常工作中，今年「吳花果」悄悄的降臨，讓她多了一個身分，「要當媽了！」吳怡萱透露，在知道自己當媽後，隨之而來的是孕早期的噁心、疲倦，所有的不適通通都來了。

吳怡萱指出，自己還在拿著大聲公街頭吶喊後，回家抱著馬桶嘔吐；在振筆疾書的法庭中途，蹲在廁所乾嘔；在會議結束後，待在廁所久久不能出來，也因此推掉了許多節目、直播，謝謝大家的體諒。

此外，吳怡萱感慨，大家都說，媽媽辛苦懷胎十個月才把孩子生下來，她雖理解母親的偉大，卻也是在親身體驗後，才真的知道當媽的辛苦，不過，她很慶幸，還好身邊有好隊友、好家人、好同事、好夥伴時不時的關心，民眾黨主席黃國昌也常會用嚴肅的表情問她，「你還好嗎！」她懂這是獅子座外冷內熱的特質。

吳怡萱表示，吳花果現在四個月了，夫妻也開始期待著每次產檢照超音波與吳花果見面的時候，聽著心跳、看著小孩在肚子裡活潑亂動的模樣，就越來越期待碰面的時刻，希望吳花果能平安、健康的長大，期待年底相見。