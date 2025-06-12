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國光客運36條路線「7月起升級三排椅」　基隆→台北75元

▲▼國光客運,國道客運。（圖／國光客運提供）

▲國光客運7月起36條路線及副線新增TPASS三排椅票價。（示意圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升旅客乘車舒適度，國光客運宣布，7月1日起有36條TPASS路線及副線，將新增3排椅車輛載客，最新票價也出爐，其中基隆轉運站到台北票價75元，相較四排椅車輛61元，貴了14元，不過乘車空間變大。

目前國道客運有3排椅、4排椅等車輛，其中4排椅客運票價較便宜，不過舒適度不如3排椅。國光客運公告，為提供旅客乘車服務，將增加TPASS三排椅票價，7月1日凌晨起，增加三排椅北區通勤、機場、一般公路票價。

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國光客運表示，有7路線以及副線共36條TPASS搭乘區間，將增加三排椅車輛載客，雖然座位數較四排椅少，但座椅會更為舒適，相關路線也會保有四排椅車輛行駛，提供民眾選擇；相關調整路線大多為通勤路線，搭乘旅客多，推估都有超過5成以上。

根據國光客運公告，新增TPASS三排椅票價路線，包括1813台北到基隆，三排椅票價為75元，四排椅則是61元；1815台北到金山青年活動中心，新增三排椅票價為158元，四排椅為129元。

此外，1818台北到中壢，新增三排椅票價95元，四排椅票價為77元，新增三排椅票價較四排椅高，但乘車空間較舒適。

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