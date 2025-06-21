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每天只工作2hr！鄭州海洋公園徵「首席摸魚官」　月薪還有12萬

▲鄭州海洋公園徵「首席摸魚官」。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲鄭州海洋公園徵「首席摸魚官」。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者廖翊慈／綜合報導

鄭州海昌海洋公園近日發布一則徵才公告，景區特別招募「首席摸魚官」，每天僅工作2小時，月薪3萬元（人民幣，下同，約台幣12萬元），工作內容僅需陪遊客與海豚互動，應徵條件需外貌姣好、喜歡海豚。相關招人資訊引起網友熱議。

據《瀟湘晨報》報導，招募資料顯示，中原首個點斑原海豚天團將在7月進駐鄭州海昌。為此，景區特別招募「首席摸魚官」，屆時將與海豚天團組CP，一起和遊客科普互動、遊戲打卡，以新形式提升海洋科普的趣味性，激發遊客探索海洋的熱情。

▲▼鄭州海洋公園徵「首席摸魚官」。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲▼點斑原海豚將親自進行終試。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲▼鄭州海洋公園徵「首席摸魚官」。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

資料顯示，鄭州海昌也將在7月舉辦點斑原海豚見面會，和遊客一起完成「首席摸魚官」認證儀式。至此，鄭州海昌海洋公園將成為中原地區海豚數量最多、種類最豐富的海洋主題樂園。

官方資料顯示，「首席摸魚官」報名時間為6月18日至25日，要求顏值高、個性好，最重要是海豚喜歡，主要職責就是搭檔點斑原海豚和遊客互動，傳播海洋文化。這次招募活動面向全中國，不管是「顏值天花板」、「社交達人」，還是「愛搞抽象的腦洞達人」，都可以報名參與。

鄭州海昌將從簡歷中，篩選出10人帶薪試崗，由鄭州海昌常駐的動物明星「甁鼻海豚家族」進行複試，點斑原海豚親自進行終試，認證首席「摸魚官」。值得一提的是，這次複試，以及終試都是「帶薪制」，日薪更將高達千元。

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