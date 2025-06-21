「騎車載娃沒安全帽」被檢舉！轄區警回應了　爸爸抱怨文引戰

▲爸爸騎車載1歲半寶寶沒戴安全帽，被檢舉開單後上網發文引起論戰。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

新北一名父親近日因家中無人能照顧孩子，只好騎機車載著1歲6個月大的寶寶前往公司，結果在板橋新海橋時被檢舉「幼童未戴安全帽」。該父親上網發文，引起網友兩派看法。對此轄區員警回應了。

▲騎士爸遭檢舉發文抱怨檢舉達人。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

該父親於19日在臉書社團「爆料公社」分享經歷，提到5月23日因妻子上班，家中沒人能照看孩子，他便騎機車載著幼子去公司打卡。途中遭檢舉未讓孩子佩戴安全帽，但他強調目前市售安全帽多針對成人或年長兒童設計，幼童專用的安全帽幾乎沒有，僅能找到學步防摔頭盔或兒童單車安全帽。他向相關單位求助，卻僅收到「違規屬實，建議申訴」的回應。

該父親進一步查詢資料後發現，幼童因頸部脊椎尚未發育完全，佩戴安全帽可能增加受傷風險。此外，法規規定安全帽必須符合頭型、不晃動、視線不遮蔽，且扣環需緊繫於下顎，但他坦言，現行規範似乎無法解決幼童乘坐機車的安全需求。他質疑：「機車不行，計程車也有安全座椅問題，那帶2歲以下的小孩是否只能開車？這樣的情況家長該怎麼辦？」

此話題引發網友熱議，部分人認為法規設計不周，導致家長陷入困境，「台灣對媽媽真的很不友善」、「現在要有車才能合法，這對一般家庭負擔太大」。然而，也有網友認為父親確實違規，「法規就是如此，申訴恐怕沒用」。

對此，新北市海山分局回應，本案發生於5月23日上午9時許，地點位於板橋區新海橋附近。警方接獲檢舉後，經審查影像認定違規屬實，依《道路交通管理處罰條例》第31條第6項開罰駕駛人新臺幣500元。