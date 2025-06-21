赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

▲赤鬼高雄分公司的何姓女負責人遭爆與有家室的蕭姓男經理有染，法院判何女侵害配偶權要賠20萬。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士Ａ先生向本刊表示，在公司擔任人事經理的蕭男結婚１４年，與已離婚的何女是十多年的同事，何女雖是高雄分公司的負責人，但平日都在台中總公司負責出納業務，二人因須到門市各家店巡視、收錢，時常會坐同一台車外出，卻意外發展不倫戀。

▲去年６月２２日，蕭男(左)開車載何女(右)出遊，二人在車上打情罵俏，對話內容被行車紀錄器錄下。

去年６月２２日晚間，蕭妻帶二名小孩逛夜市時，打電話給蕭男卻遲遲未接，蕭妻覺得有異，後來查看行車紀錄器，發現蕭男當日不僅跟何女出遊，二人還在車上打情罵俏，蕭男提議「等下吃完飯，我們回去做個愛，休息一下」，何女則反問「我的腳美麗嗎？」，行車紀錄器也清楚錄下當日二人共進晚餐後，一同返回何女住處的畫面。

發現二人姦情的蕭妻無法接受，向丈夫攤牌，蕭男見紙包不住火，對不倫戀坦承不諱，透露因去年過年與妻子發生口角，心情不佳，趁著蕭妻帶小孩回娘家找何女吐苦水，何女見蕭喝醉，便帶著蕭上飯店開房間，二人順勢發生性行為，發展出不倫戀。

本刊致電赤鬼公司，蕭回應不清楚後隨即掛斷電話，何女人外出未接電話，截稿前未獲何女回應。

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