李正皓遭辣椒水攻擊！怒提告：讓嫌犯吃「刑、民全餐」

▲名嘴李正皓19日遭襲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

李正皓19日晚間於北市一間電視台外突遭陌生男子潑灑辣椒水攻擊，引發外界關注。經警方連夜調閱監視器追查，於案發不到24小時內，迅速鎖定並拘提21歲吳姓嫌犯，帶回偵辦。李正皓隨後也在社群發聲，除感謝警方迅速破案，並強調將依法提起刑事與民事訴訟，「讓這位嫌疑人吃下刑、民全餐」，更坦言：「抓到人，就是我最好的生日禮物。」

根據警方調查，事發於19日晚間約7時，李正皓駕車準備載女友離開電視台時，在停車場出入口遭人攔車攻擊。兇嫌事後逃逸無蹤，警方不敢大意，立即啟動專案小組與鷹眼科技，調閱沿線監視器追查，最終在短短22小時內將涉案男子拘提到案。

對於此突如其來的攻擊，李正皓在社群平台上發表五點聲明。首先，他對辦案的員警表達高度感謝，「感謝台北市警察局、刑警大隊與內湖分局，能在最短時間內破案，讓嫌疑犯落網，對我而言，這就是最棒的生日禮物。」

其次，他也向媒體同業致歉，表示事發當下曾向警方要求「低調處理」，原因包括避免辦案壓力擴大、家人擔憂，以及不希望自身新聞蓋過其他重要事件。他補充說：「對於媒體過去24小時追查辛勞，深感抱歉。」

第三，他強調對司法體系有信心，據其了解，吳姓男子後續將移送北檢複訊。「無論是臨時起意，或背後另有操縱，檢方一定會釐清真相，我不會預設立場。」

第四，他已經與律師取得聯繫，將在刑事之外，對嫌犯提出民事求償。他語帶堅定表示：「這名噴辣椒水的人，會在我提告下吃到刑、民全餐。」

最後，他也透露，事件發生之際正值他人在東京旅行，並逢自己41歲生日，他略帶感性地說：「東京的夜晚很美，祝我自己生日快樂。」