立委鄭正鈐遭控長期收受大陸資金　高檢署依《國安法》分案偵辦

▲立委鄭正鈐被告發涉嫌《國安法》等罪，檢方分案偵辦。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨新竹立委鄭正鈐日前遭人告發，疑似長期收受大陸資金，並收取廠商費用以支出助理費，涉嫌違反《國家安全法》。高等檢察署收集相關情資後，目前已經主動分案調查，暫時先簽分「他」字案調查，鄭正鈐也被高檢署列為被告身分。

新竹市「雙罷免」總部發言人林志潔，日前到台北地檢署按鈴告發。她指出，曾任鄭正鈐辦公室的某位助理舉發鄭正鈐在擔任民代期間，長期收受大陸方面資金，並透過社群軟體「微信」指示助理以鄭正鈐的手機回覆國台辦訊息，甚至還涉嫌將政府檔案傳送給國台辦。另外林志潔也指出，鄭正鈐於任職民代期間，還涉嫌接受廠商請託，協助喬事，也涉浮報助理費。

林志潔的告發引起檢方重視，其中鄭正鈐收受大陸資金的部分由高檢署收案後，以違反《國家安全法》為由，簽分他字案進行調查，鄭正鈐則為他字案的被告。另外接受廠商請託部分則由台北地檢署分案，以涉嫌《貪污治罪條例》，進行偵辦，目前也是先分他字案偵辦中。

據了解，檢方分案的原則中，列為「他」字案乃是指被告的犯罪嫌疑尚待釐清，罪證較不明確，所以暫分「他」字案，最後有可能做出不起訴處分。一旦調查後，發現被告的犯罪嫌疑重大、清晰，罪證較為明確，就會轉為「偵」字案，偵字案被提起公訴的可能性就大大提升。

而對於林志潔的告發，鄭正鈐先前就發布聲明指出，從政期間從未收受中共方面資助，也沒有交付任何影響國家的機密資料給與國台辦，告發的內容均為子虛烏有，自己絕對禁得起司法考驗。他更批評大罷免的行動，只剩抹黑、抹紅這些招數，面對接二連三不實的指控，他將會提出法律追訴，絕不寬貸。