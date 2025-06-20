　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

立委鄭正鈐遭控長期收受大陸資金　高檢署依《國安法》分案偵辦

▲▼立委鄭正鈐被高端公司控告妨害名譽等案件，到北檢出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委鄭正鈐被告發涉嫌《國安法》等罪，檢方分案偵辦。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨新竹立委鄭正鈐日前遭人告發，疑似長期收受大陸資金，並收取廠商費用以支出助理費，涉嫌違反《國家安全法》。高等檢察署收集相關情資後，目前已經主動分案調查，暫時先簽分「他」字案調查，鄭正鈐也被高檢署列為被告身分。

新竹市「雙罷免」總部發言人林志潔，日前到台北地檢署按鈴告發。她指出，曾任鄭正鈐辦公室的某位助理舉發鄭正鈐在擔任民代期間，長期收受大陸方面資金，並透過社群軟體「微信」指示助理以鄭正鈐的手機回覆國台辦訊息，甚至還涉嫌將政府檔案傳送給國台辦。另外林志潔也指出，鄭正鈐於任職民代期間，還涉嫌接受廠商請託，協助喬事，也涉浮報助理費。

林志潔的告發引起檢方重視，其中鄭正鈐收受大陸資金的部分由高檢署收案後，以違反《國家安全法》為由，簽分他字案進行調查，鄭正鈐則為他字案的被告。另外接受廠商請託部分則由台北地檢署分案，以涉嫌《貪污治罪條例》，進行偵辦，目前也是先分他字案偵辦中。

據了解，檢方分案的原則中，列為「他」字案乃是指被告的犯罪嫌疑尚待釐清，罪證較不明確，所以暫分「他」字案，最後有可能做出不起訴處分。一旦調查後，發現被告的犯罪嫌疑重大、清晰，罪證較為明確，就會轉為「偵」字案，偵字案被提起公訴的可能性就大大提升。

而對於林志潔的告發，鄭正鈐先前就發布聲明指出，從政期間從未收受中共方面資助，也沒有交付任何影響國家的機密資料給與國台辦，告發的內容均為子虛烏有，自己絕對禁得起司法考驗。他更批評大罷免的行動，只剩抹黑、抹紅這些招數，面對接二連三不實的指控，他將會提出法律追訴，絕不寬貸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
24藍委罷免成案！　桃園6藍委喊話了
獨／女控「前後任男友」聯手性侵　性愛片畫面真相傻眼
24藍委罷免案關鍵數字解碼！　份數最多洪孟楷、達成率最高徐巧
以色列首艘救援船來了！載回2千滯留海外國民
快訊／大罷免726投票！首波24藍委、高虹安罷免投票日出爐
桃園少女遭2男灌整瓶保力達　綑綁硬上
快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報
爆與周鶴年性交易！　明日花綺羅「暗黑價目表」被挖出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／約前後任接力嘿咻！反咬聯手性侵　看鏡頭換姿勢...心機女露餡

李正皓遭辣椒水襲擊！21歲男到案辯：受人指使　逃逸畫面曝

中捷砍人案洪淨再提上訴「恐嚇危安」先被駁回　再羈押2個月

2噁男邀女網友吃早餐「灌她整瓶保力達」　綑綁硬上下場慘

鹿港怪男圖書館強脫女童襪子「想拿去拍照」　瞎扯：一時興起

快訊／李正皓「遭噴辣椒水」疑被設局！　21歲嫌落網了

男快速道路上錯交流道！逆向行駛害3車碰撞　驚悚畫面曝光

74歲男開3百萬BMW電動車！剛起步突暴走　衝上人行道恐怖畫面曝

立委鄭正鈐遭控長期收受大陸資金　高檢署依《國安法》分案偵辦

獨／北市媽剖腹生子變身障！控雙麻醉出事　怒告六星診所討200萬

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【牙齒被打碎】女房東怒反告傷害！轟樋口夫婦「太野蠻」

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

音綜選手在蕭亞軒面前　大跳蔡依林的〈特務J〉

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

【一抽入魂】男抽兵種抽中「海軍陸戰隊」全場歡呼！

獨／約前後任接力嘿咻！反咬聯手性侵　看鏡頭換姿勢...心機女露餡

李正皓遭辣椒水襲擊！21歲男到案辯：受人指使　逃逸畫面曝

中捷砍人案洪淨再提上訴「恐嚇危安」先被駁回　再羈押2個月

2噁男邀女網友吃早餐「灌她整瓶保力達」　綑綁硬上下場慘

鹿港怪男圖書館強脫女童襪子「想拿去拍照」　瞎扯：一時興起

快訊／李正皓「遭噴辣椒水」疑被設局！　21歲嫌落網了

男快速道路上錯交流道！逆向行駛害3車碰撞　驚悚畫面曝光

74歲男開3百萬BMW電動車！剛起步突暴走　衝上人行道恐怖畫面曝

立委鄭正鈐遭控長期收受大陸資金　高檢署依《國安法》分案偵辦

獨／北市媽剖腹生子變身障！控雙麻醉出事　怒告六星診所討200萬

國分太一遭爆「向工作人員要淫照」！　前輩木村拓哉低調切割

高雄亞灣2期「智慧社宅」　投資110億！將再增658戶　預計2031年完工

林智勝重返一軍扛4棒　中信註銷洋投勝騎士

三商餐飲、走著瞧上市滿6個月　6/23起開放融資券交易

《鬼武者：劍之道》耗費20年製作　原因竟是「卡普空太忙了」

山本由伸苦吞本季第6敗　坦言被柏格茲敲3安「需反省」

不是看片群！偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

科技與藝術超越展館的對話　科技藝術家落合陽一訪TECH WORLD館

瘦瘦筆無法讓GG變大！他猛減10公斤仍性愛困難「陰莖埋在脂肪裡」

東女美術班第24屆畢業成果展《奇遇》　即日起展出

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

社會熱門新聞

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

即／74歲翁開BMW出事了！衝撞16輛車　1行人送醫

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

樋口飯糰老闆娘回嘴11字　女房東理智線斷裂

八仙山遊樂區路坍！近百名遊客、員工受困　林保署搶通中

一剪高壓電…整條街全黑　賊嚇自首

即／李正皓電視台外遭辣椒水攻擊　警方全力追查中

帝寶貴婦黑歷史起底！　靠一張嘴坑殺營造老闆4億

老總養特助當小三給80萬義大利血拼

高三畢業生偷拍女同學裙底　手機藏13部不雅片

黃國昌公開「示範帶」遭北檢分案調查

小姑險被謀財害命　大舅消失3年遭盜千萬

呂秋遠孩子生母現身　為作家H出庭辯護

更多熱門

相關新聞

死囚鄭武松聲請再審　遭駁回確定

死囚鄭武松聲請再審　遭駁回確定

拖車司機鄭武松2002年間持刀殺害前妻，以及與前妻曖昧的工頭，2005年遭判死刑定讞，定讞後他多次寫信給法務部長，說自己在獄中生不如死，要求盡速槍決自己，但均遭拒絕。不過憲法法庭去年做出113年憲判字第8號判決，限縮死刑適用範圍後，鄭武松以此為由聲請再審，請求改判。但最高法院審理後，駁回鄭武松的請求確定。

好心肝診所特權打疫苗遭罰200萬　免罰確定

好心肝診所特權打疫苗遭罰200萬　免罰確定

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

張綱維稱「神秘成功女性」提3千萬助交保

張綱維稱「神秘成功女性」提3千萬助交保

馬國女大生命案　工程師成功減刑定讞

馬國女大生命案　工程師成功減刑定讞

關鍵字：

法律人權鄭正鈐資金新竹林志潔高等檢察署國安法

讀者迴響

熱門新聞

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻

伊朗首發「泥石飛彈」　中方籲以色列：立即停火

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

即／74歲翁開BMW出事了！衝撞16輛車　1行人送醫

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

賀瓏Albee日本煲愛全被拍

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

外媒示警：川普攻不攻伊朗「牽動台海」

越來越多年輕人罹大腸癌　醫揪「關鍵元凶」

更多

最夯影音

更多

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面