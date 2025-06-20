熟女裝失智詐保518萬！帥警登門查案...她變「機靈妙主婦」露餡

▲鍾姓女子假裝車禍導致失智，被檢警查出是故意裝笨詐領保險理賠。（圖／讀者提供）

記者劉昌松／台北報導

鍾姓單親媽媽騎車遇到小擦撞後，自己加重傷勢到醫院騙到腦水腫診斷證明，並用來申請保險理賠，之後食髓知味，故意在智能測驗時裝傻裝笨，導致醫師誤判為車禍後遺症導致失智，詐保得手518萬餘元，保險公司察覺有異報案後，鍾女見2名高大帥氣警員到家中約談，突然又變得對答如流，台北地檢署20日依詐欺罪起訴。

年約50歲的鍾女是在2020年12月10日中午，騎車行經桃園市中壢區龍東路停等紅燈時，被後方機車碰撞到檔泥板，鍾女當時被輕微搖晃一下後，還轉頭看了看後方騎士，鍾女明知自己並沒有被撞傷，卻在下午就跑到聯新醫院自述「車禍、背部疼痛、頭暈」，但這份診斷不足以申請理賠。

檢警查出，鍾女疑似以自行碰撞枕頭等軟物的方式，製造頭部傷勢，然後在碰撞事件後2天，到苗栗縣頭份市的重光醫院住院接受治療，取得「頭部外傷併腦震盪併輕微顱內出血、背部醋商併疼痛、腦水腫」證明，之後又在2021年1月到2月間，3度到重光醫院、為恭醫院住院治療，併以醫療收據及證明書，向保險公司請領22萬3千元的理賠。

2022年3月11日，醫院安排簡易智能測驗(MMSE)，由醫師詢問日期、地點、簡易數學、覆誦語句、指定動作等測試，鍾女卻一路裝笨，滿分30分的測驗結果只有9分，藉此取得診斷證明，再申請理賠136萬餘元，之後繼續偽裝病症加重，被醫院認為已經疑似輕度失智，再申請失能、重大傷病理賠，累計到2023年9月，總共詐保518萬餘元。

檢察官黃珮瑜指揮刑事局七大一隊、中山分局搜索約談，剛好派到鍾女家中的是2名身材高大的警員，身材豐腴的鍾女原本面對醫護、保險人員都顯得病懨懨、答不上話，一見到帥警就變得神智清醒，不但有問必答，也傾吐自己遭遇車禍後的心路歷程。

檢察官調查後，認定鍾女詐保犯行明確，且其行為嚴重影響金融秩序，不只保險公司受害，相關保單計算方式也可能因此異動，導致其他民眾投保費用提高，整個社會都是潛藏的被害人，因此依詐欺罪將鍾女提起公訴。