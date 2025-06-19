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「華爾街女神」殺小姑奪產未遂　大舅已消失3年…千萬財產遭盜

▲▼資生堂專訪：華爾街女神陳莉婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳莉婷因殺害姑姑奪產未遂被判刑，又涉假冒舅舅名義盜領財產遭起訴。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

自稱「華爾街女神」的陳莉婷，因與母親胡青青涉嫌謀害小姑奪產，被依殺人未遂罪判刑8年，現正上訴中。新聞曝光後，1名銀行理專報案稱，有個客戶是陳莉婷的大舅，疑已遭毒手消失3年，名下財產屢遭盜領，損失上千萬。台北地檢署19日以無法證實被害人死亡為由，處分殺人罪不起訴，但依偽造文書等罪起訴陳莉婷母女共犯5人。

陳莉婷沒有金融證照，卻以「華爾街女神」名號教人投資，被依《證券投顧法》等罪判刑2年2月，陳莉婷被抓包無照營業後，財務陷入困窘，2023年9月間與母親胡青青合謀，打算找胡的友人製造假車禍，殺害小姑姑再奪取小姑姑名下財產，結果母親預先持鐵鎚敲昏小姑姑的計畫失敗，陳莉婷企圖與母親一起把小姑姑推下樓梯，被鄰居發現報警。

陳莉婷與母親胡青青在2023年11月被依家暴殺人未遂等罪起訴後，台北市信義分局在12月就接到民眾報案，報案人表示自己是銀行理專，有個大客戶從2022年7月之後，就消失無蹤，卻有人假冒這名客戶，申請解除投資型保單，客戶名下財產也莫名其妙一直被拿去貸款，而這名客戶就是陳莉婷的大舅舅、胡青青的哥哥。

▲▼華爾街女神,華爾街天后,陳莉婷。（圖／記者孫于珊攝）

▲陳莉婷與母親胡青青(右)現遭法院羈押中。（圖／資料照）

銀行理專告發陳莉婷與胡青青涉嫌殺人未遂，檢警不敢大意，仔細清查發現，陳莉婷母女找來友人楊儒杰假冒舅舅，把舅舅的內湖房產拿去抵押貸款765萬元，之後又二胎貸得300萬元，三胎再借了82萬元後，以假交易賣房，藉此重新貸款1040萬元；另外冒名開設網銀，偷走舅舅存款50萬元；盜領舅舅保單配息26萬餘元；甚至以500萬元的假債權強制執行舅舅的其餘財產

銀行發現舅舅資產變化異常，又一直無法聯繫到舅舅確認交易，只好開始通報註記，舅舅的任何資產異動，都必須由本人親自到場辦理，但陳莉婷與胡青青等人，仍企圖贖回舅舅投資的6檔美元基金約87萬元、解約舅舅的投資型保單約223萬餘元，結果被銀行加強控管機制擋下，可是共犯楊儒杰仍因積欠健保費，偷偷冒用舅舅名義去掛號看診。

檢察官調查後認定陳莉婷與胡青青母女等共犯5人，先後冒用舅舅名義12次犯行，分別涉犯偽造文書、詐欺取財既遂與未遂等罪，依法提起公訴。此外，全案經過檢警多方調查，舅舅至今下落不明，無法斷定生死，因此被告涉及殺人部分，以證據不足等理由，處分不起訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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