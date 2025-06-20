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逢甲畢典終於辦成！校方祭「2措施」圓滿落幕　性平案女學生現身

▲逢甲大學機電系畢典家長鬧場取消，校方致歉，下旬補辦。（圖／民眾提供）

▲逢甲大學機電系今補辦畢典。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

台中逢甲大學機電系於本月6日舉行畢業典禮，當天有不少僑生家長專程來台參與，怎料因「性平爭議」，2名家長當場互槓，導致畢典取消。校方為彌補遺憾，今（20）日晚間6時30分補辦典禮，採實名制入場並補助交通費，典禮最終順利落幕。

補辦典禮現場氣氛溫馨熱烈，雖出席的畢業生不到一半，但包含親友在內仍吸引近200人參加。據了解，性平案中的女學生出席並與家人一同參與典禮，男學生則未現身。女學生家長也肯定實名制與場控安排，表示「讓孩子留下美好回憶，也希望事件成為未來校方處理性平案件的借鏡」。

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▲▼ 。（圖／jaxxcob_gdc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲逢甲機電系月初畢業典禮延宕2小時後直接取消活動。（圖／jaxxcob_gdc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

儘管時間延後、過程一波三折，但學生與家長的熱情不減，有家長從台東、高雄遠道而來，一名母親感動表示，「這可能是女兒最後一次畢典，能親眼見證，感謝學校補辦。」亦有學生開心說，「別人只有一次，我們兩次，是很特別的經驗。」

典禮由工程與科學學院院長王啟昌、機電系主任戴國政及多位師長到場祝賀，校長王葳也親自出席，在典禮尾聲致贈每位畢業生象徵祝福的「逢甲紅短T」，師生合影留念，現場歡笑與感動交織。

校方指出，今場補辦典禮為今年第60場系所畢業典禮，也象徵本屆畢業季正式劃下句點，感謝機電系全體畢業生與家長的體諒與配合，並表示將持續強化性平教育與應變機制，為全校師生營造更安心的學習環境。

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