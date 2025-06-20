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快訊／5億高中生案！夏姓父子殺人確定不起訴　賴母想翻案只剩1招

▲5億高中生夏男遭美髮師灌一拳　人到派出所又改口不告了。（圖／記者許權毅攝）

▲5億高中生夏男與父親就殺人罪二度獲不起訴，台中高分檢今日駁回賴母再議聲請。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市5億高中生墜樓死亡案，近日台中地院民事庭才判夏朝源與賴小弟永久結合關係無效，等同夏男無遺產繼承權。刑事部分，夏男雖因偽造文書入獄1年半，但外界關心的「涉及殺人罪」，夏男父子二度獲中檢不起訴，賴母也二度聲請再議，台中高分檢今公告無理由駁回，刑事部分，賴母無法透過檢察官起訴夏家父子，只能提起自訴。

台中市5億高中生案件，2023年5月4日，賴小弟與地政士助理夏男前往辦理同婚，不到2小時隨即從夏男住處墜樓身亡，因賴小弟接受賴父（名義上是祖父，實際為父親）贈與大量土地、市值5億以上，引起諸多揣測，甚至懷疑賴是遭謀殺。中檢二度不起訴，賴母則二度聲請再議。

台中高分檢表示，夏姓父子涉犯殺人罪嫌聲請再議一案，經審酌卷內全般事證，認台中地方檢察署檢察官偵查已臻完備，以再議為無理由駁回。

台中地檢署5月1日偵結不起訴處分指出，承辦檢察官會同法務部法醫研究所法醫潘至信與原鑑定人、法醫曾柏元第2次共同解剖死者遺體並採集必要檢體。

潘至信曾赴美國接受法醫病理專科訓練，同時具備醫師、法醫病理專科醫師、解剖病理專科醫師等證書，自任法醫師以來辦理解剖鑑定案件超過9000件，曾就高處墜樓案件在臺灣鑑識科學學會、內政部警政署刑事警察局與法醫研究所提出專題報告；再結合警方蒐集證據、毒物鑑定、遺體電腦斷層掃描檢查、案發現場還有死者墜落影像的監視錄影畫面，還有相關人證等資料，專案小組也重返現場勘查採證，偵查終結仍認被告2人犯罪嫌疑不足而為不起訴處分。

中檢也提到，依據第1、2次解剖鑑定報告及外傷、醫療等文書資料，加上勘察鑑識採證所得證據、案關證人證述內容，研判賴姓高中生在生前墜樓，且未遭受毒藥物「氯化鉀」注射或受暴力控制，其血液、尿液中也沒有檢出酒精成分；死者遺體相驗、解剖鑑定結果，死者係因多處骨折、多處臟器破裂、氣血胸、腹腔內出血而死亡。

檢方說，如果賴姓高中生意識清楚、遭外力強行抛出10樓陽台欄杆而墜樓，本能反應應會奮力抵抗、抓握欄杆以求自救，不至於發生長達3.36公尺之水平移行距離，所以外界認為遭推下樓的假設與客觀事證及經驗法則均不相符。另外，檢警也在10樓陽台欄杆上採集到賴姓高中生的指紋，認為高中生係生前墜樓。

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