台南芒果、芭樂成功叩關歐盟！　黃偉哲感謝中央力挺

▲台南芒果與芭樂成功打入歐盟市場，市府與中央通力合作拓展外銷新通路。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣農產再傳捷報！台南芒果與芭樂正式獲準輸歐，成功突破果實蠅檢疫門檻，進軍歐盟，台南市長黃偉哲15日感謝農業部、防檢署及外交部的協助，形容這場外交與農業並進的硬仗「終於打開歐洲大門」，並強調市府將持續與中央通力合作，提升外銷量能，讓農民獲得實質收益。

行政院長卓榮泰昨日視察南市水利建設時，也特別提及此事，指出台灣芒果繼成功外銷日本、韓國、新加坡、馬來西亞、紐澳與加拿大後，再次通過歐盟嚴格檢疫標準，連同台灣芭樂一併叩關成功，展現高品質農產實力。

黃偉哲回憶，市府去年9月曾赴荷蘭參加台南物產推介會，儘管當時僅攜樣品參展，卻受限於歐盟嚴格檢疫規範，遭遇通路商引進障礙。經與農業部及防檢署密切聯繫，協助釐清輸入檢疫疑慮，並提供蒸熱與冷藏處理等病蟲害管理成效資料，終獲荷蘭植物保護機關（NVWA）認可。

市府指出，台南在農產檢疫技術不斷升級，玉井蒸熱廠於去年完成設備更新，目前蒸熱處理量居全國第一，對於防治東方果實蠅成效顯著。此外，自2019年起，南市番石榴便透過冷藏處理技術出口美國，成為全台首櫃芭樂進軍美國市場的產地。這次成功拓銷歐盟，代表台南在病蟲害防疫與外銷實力上雙雙獲得國際肯定。



南市府強調，未來將持續帶隊參與東京、首爾、新加坡等地國際食品展，拓展農產外銷市場。同時也將強化產地端技術與檢疫能量，協助農民對接高端市場。日前在大台南會展中心舉辦的第9屆亞太農業技術展，便展現了南市在智慧農業與農機設備的創新成果，讓世界看見台灣農業的軟硬實力。

市府表示，這次叩關歐盟成功，是中央與地方協力的成果，也證明台灣農產「品質過硬、檢疫過關、行銷有成」，未來將持續挺進更多高標市場，讓台南農產站穩國際舞台。