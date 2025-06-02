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藥頭車上爽抽大麻鏘掉！拒捕推警還弄壞手銬　內褲搜出毒品

▲大安警方逮捕涉疑販毒、毒駕的石男並起獲大麻等毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方逮捕涉疑販毒、毒駕的石男並起獲大麻等毒品。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

5月31日凌晨4時許，北市大安區忠孝東路4段181巷10弄茶街旁的停車場發生一起疑似藥頭毒駕案件，當時石姓駕駛（25歲、經查有毒品、妨害自由等多項前科）駕駛日產小客車要離開停車場，卻反覆倒車撞上場內防撞柱兩次，引起在旁執勤警員上前關心，警員請石男搖下車窗時，卻迎面撲來濃厚的大麻燃燒氣味，警方判定他吸毒駕車，要求他下車接受調查，未料石男抗拒、動手推扯在場警員，甚至連警用手銬都被他扯到鍊條裂開，支援警力到場後，合力將他逮捕歸案。

▲大安警方逮捕涉疑販毒、毒駕的石男並起獲大麻等毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，當時警員要求石男下車盤查，發現石男應答過程語無倫次、神情恍惚，加上身上車內都是濃厚大麻氣味，警方認定他吸食毒品、無法安全駕車，員警研判他觸犯公共危險、毒品危害條例等罪嫌，喝令他下車。石嫌下車後不斷推擠、出手反抗並造成兩名警員手臂挫傷，甚至激動地把警用手銬扯到裂開，警員無奈呼叫線上警網支援，順利將他逮捕歸案。

警方在他內褲裡搜出1包重達13克的大麻，車上扶手處、行李箱內查扣大麻電子煙及24萬餘元現金，懷疑他以車輛當作行動販毒基地，訊後依涉犯公共危險，毒品危害防制條例、妨害公務、傷害、毀損等罪嫌將他移送台北地檢署偵辦。

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