網美入境上海遭驗尿關4天！陸委會：陽性就進看守所「外國人也一樣」

▲「南珠」不滿遭公安驗尿及拘禁，發影片控訴。（圖／翻攝南珠 Siqiao Qiu）

記者蔡紹堅／綜合報導

網美「南珠」上傳影片稱自己入境上海時，被大陸公安抓去驗尿，因驗出來是陽性，遭拘留4天。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑19日表示，泰國大麻合法化後，陸方就開始對入境的旅客抽查，只要被驗到陽性就可能遭拘禁，連對外國人也如此，民眾要特別注意。

梁文傑提到，他們正想辦法與當事人聯繫，以了解詳細的情況，但從影片來看，南珠應該是先到泰國旅遊，然後又飛到上海，自從泰國大麻合法化之後，陸方就採取了一些措施。

梁文傑指出，只要去泰國旅遊的，到大陸時，就可能在機場被抽查、驗血、驗尿，這是為了防堵在泰國使用毒品，而且也不光是針對大陸人民，連外國人也一樣，「只要你被抽查到，就有可能被拘禁，福斯汽車一位德國的高管先前也因此被拘禁了好幾天。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑說，有些人認為使用大麻在泰國是合法的，陸方不該對在境外合法的行為進行懲罰，特別還是外國人，「但是跟大家報告，中共是不太管這個事情，只要抽查到了，你可能就要在看守所住好幾天。」

梁文傑強調，「還是提醒大家，有相關狀況的話，一定要特別注意。」

南珠在影片中指出，她上次入境上海時，突然被兩個女公安帶去驗尿，驗出來竟是陽性，接著她就被關了4天。

南珠強調，自己去泰國沒有抽大麻，只喝了一杯含有大麻成分的飲料，不理解為什麼被關，因為泰國大麻是合法的，她不是在大陸的土地上做違法的事，而是在合法的地方做合法的事，但對方還是抓她了。

南珠也特別提到，對方叫她不能拍影片說出這件事，但她偏偏就要拍，「如果不拍的話，台灣人可能就白白被欺負了。」