2025台中電影Fun-In季6/27開跑　15部動畫電影巡迴上映

▲▼「2025台中電影Fun-In季」6月27日開跑，15部動畫電影巡迴全市上映 ，新聞局長欒治誼（上圖）。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

最受大小朋友期待的「2025台中電影Fun-In季」將於6月27日至8月30日巡迴台中市29個行政區免費放映，新聞局長欒治誼今（20）日出席記者會，不但宣告最強暑期親子電影院將開跑，並首曝強檔片單與場場抽好禮，包括開閉幕場加碼70吋液晶電視、任天堂SWITCH遊戲機及平板電腦等豐富大獎，戶外場更加碼40吋液晶電視，陪民眾開心Fun暑假。

欒治誼表示，「2025台中電影Fun-In季」邁入第13屆，是市府深受市民喜愛的重要親子品牌活動。市長盧秀燕也特別指示今年活動「一定要辦得更好」，因此精選了15部國內外優質動畫電影，打造最豐富的暑期回憶。

此外，活動現場還有影視發展基金會準備的溫馨小禮，搭配贊助廠商提供的多款美味零食，讓大小朋友一邊看電影、一邊吃零嘴，度過最開心、最有滋味的夏日回憶，歡迎全家一起來、帶著你愛的人，一起參與這場夏日盛事！

今年以青春、熱血動畫作為選片主軸，開閉幕挑選萬眾期待的「灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK」及「劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰」兩部深受青少年喜愛的超強動畫，更精選「功夫熊貓4」、「神偷奶爸4」、「角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠」等賣座動畫！更有國產電影「八戒：決戰未來」等多部強片，精彩可期！

新聞局說明，今年活動也結合公益與在地能量，與市府勞工局合作，7月4日西區、7月19日大里區、8月1日南區、8月22日太平區等戶外場次提供免費視障按摩體驗外，更在7月4日西區及8月1日南區場次分別邀請向日光視障樂團及飛行者樂團於現場表演，讓市民在看電影時也能傳遞友善與溫暖。