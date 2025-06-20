高雄17歲少年拿1500「要母幫租屋」　痛毆親媽「安全帽爆頭」

▲未成年兒子涉嫌當街毆打母親，被帶上警車 。（圖／警方提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有民眾拍下在湖內區的中正路一家豆花店前，發生男女打架的街頭暴力事件，民眾把這段影片放到網路，而警方表示這起暴力事件有獲報趕往處理，這才發現這對男女是母子關係，兒子拿1500元要母親代為租房遭拒，所以才會當街毆打母親，媽媽被毆後決定申請保護令。

有民眾拍下一起街頭暴力事件，一名男子拿著安全帽在豆花店前多次襲擊一名女子，而且還有出拳狂毆，男子體格魁武，挨打的女子身形瘦小，衝突過程當中還有一名女子來拉男子，不過動手的男子並沒有要停下的意思，整段過程被旁邊的民眾錄下，同時放到網路上。

▲當街被毆打的心碎母親申請保護令 。（圖／警方提供）

警方表示，這起案件發生在19日晚間8點45分，有接獲民眾報案。地點是在路竹區中正路的一間豆花店前面，到場之後有釐清雙方身份，原來衝突這對男女是母子關係，媽媽為43歲，兒子17歲未成年，衝突的起因是因為兒子拿1500元要媽媽幫忙租屋，母親覺得太少，因此才爆發衝突，過程當中母親還把1500元丟到地上。

員警最後將未成年兒子帶回派出所，受傷母親在就醫之後也返回派出所，並依照家庭暴力防治法申請保護令，另外兒子也涉及少年事件處理法，警方也依法偵辦。同時將這起案件通報家庭暴力防治中心。