高雄瘋狂騎士惡搞輕軌20mins　繞圈不肯走車停軌道上...恐挨罰4萬

記者吳世龍／高雄報導

今（20）日上午，高雄市三民區大順二路與建興路口發生一起離譜事件！一名機車騎士不僅在輕軌路段來回騎乘，甚至停車長達20分鐘，嚴重影響輕軌通行。警方獲報後到場處置，將林男依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦外，並對他開出4張罰單，最高可處4萬3200元罰鍰，並當場禁止其駕駛。

▲▼今天上午9時許，林姓男子騎機車在輕軌大順路與建興路口繞圈，並停車20分鐘，警方獲報到場將林男勸離。（圖／記者吳世龍翻攝）

今天上午9時許，高雄市警方接獲民眾報案，指稱在三民區大順二路與建興路口，一名機車騎士（41歲，林男）在輕軌路段來回穿梭，甚至將機車停下不動，影響輕軌列車正常通行。根據網路社群Threads的網友貼文及影片顯示，這名騎士在該路段繞圈圈並停車超過20分鐘，義交苦勸無效，輕軌列車司機也不敢貿然行駛，現場一度陷入僵局，引發網友熱議。

警方獲報後立即趕抵現場，經查，林男騎乘普重機車在輕軌路段有行進中違規左轉、在車道內來回行駛，後又將車輛違規停於輕軌共用區，其行為對輕軌通行造成嚴重阻礙。

由於輕軌屬於大眾捷運系統範疇，林男的行為已涉嫌妨害舟車行駛安全罪，儘管林男當下精神狀況不穩，無法清楚交代阻礙輕軌行車的原因，警方在詢問後仍依《刑法》第184條第1項「妨害舟車行駛安全罪嫌」將其移送高雄地檢署偵辦。

除了刑事責任，林男還面臨多項交通違規罰則，包括：不依標誌、標線、號誌指示行駛、不依規定使用燈光、不依規定駛入來車道、非遇突發狀況，在行駛途中於車道中暫停等。警方對林男開出4張罰單，最高累計可處4萬3200元罰鍰，並當場禁止其駕駛。

三民二分局再次呼籲廣大駕駛人，行車務必遵守道路交通號誌及標線指示，行經輕軌行駛路段更需留意相關標誌指示，務必保持路口淨空，以免違規受罰。警方將持續針對各項交通違規行為加強取締告發，共同維護道路交通秩序與大眾運輸安全。