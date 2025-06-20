國道3車事故釀3傷…驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

國道1號北上56公里（內壢路段）20日凌晨發生一起嚴重事故！警消獲報到場發現，現場為3車事故，造成3人受傷，而事發當下的翻覆瞬間也曝光，只見大貨車疑似為了閃避前方事故車輛，翻覆三圈後才停下，車輛橫亙路中，占用外側3個車道，畫面相當驚悚。

▲國道1號北上56公里（內壢路段）20日凌晨發生一起事故，造成3人受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

國道警方20日凌晨4時43分接獲民眾通報，內壢路段發生車禍，隨即派員前往處理。初步調查，事發前一名20歲彭姓駕駛行經該路段時，疑似未保持安全距離與52歲紀姓駕駛開的小客車發生碰撞，2車停在中線車道上。而36歲陳男駕駛大貨車行經該處時，疑似為了閃避前方追撞事故下車察看的人員，操作不當導致翻車。

警方針對3車駕駛人進行酒測，酒精濃度均為0，整起事故一共造成彭姓男駕駛、陳姓男駕駛、19歲陳姓女乘客等3人受傷，至於詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。

警方呼籲用路人，開車應隨時注意前方動態，發生事故後若無人受傷車輛尚能行駛，請做好警戒後並初步拍照，過程中隨時注意來車動態，並盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。