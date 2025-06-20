港交所CEO：IPO排隊企業逾160家　光5月就有40家企業遞表

▲香港交易所首位女CEO陳翊庭。（圖／翻攝HKEX）



記者蔡紹堅／綜合報導

港交所CEO陳翊庭18日在出席陸家嘴論壇時表示，當前港股IPO排隊企業逾160家，光是5月就有40多家企業遞表，「在我們面前有一個特別好的機遇，全球很多投資者都在思考是否重新配置他們的基金，我們國家有很多創新，讓他們看到令人鼓舞的投資機遇，我們必須要好好抓住。」

陳翊庭提到，中國已經是世界上第二大資本市場，必須要把中國資本市場打造成一個多層次的市場體系，而在多層次的市場體系中，幾個交易所可以優勢互補、錯位發展，「我們都是多層次市場體系的成員。」

陳翊庭指出，以近期港股市場的表現為例，IPO市場呈現活躍態勢，甚至出現H股溢價現象，這主要源於全球投資者對中概股態度的轉變，從三年前的避之不及到現在的爭相認購。

▼港交所。（圖／達志影像／美聯社）



陳翊庭認為，在以上背景下，港股市場充分發揮其國際化優勢，吸引了來自歐美、中東、東南亞等地區的多元化投資者參與打新和招股。

陳翊庭強調，這就是一種市場分工，核心在於企業根據自身需求選擇最適合的上市地，「若企業有出海擴張計劃，港股可作為並購的對價工具；如需實施全球員工股權激勵，港股也更具便利性。」

陳翊庭還說，科創板的創新舉措與港股的市場特色各有所長，本質上服務於不同類型企業的發展需求，「因此，港交所與內地交易所並非簡單的競爭關係，而是形成了良性的錯位發展與互補格局。」