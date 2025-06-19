桃園男拍賣網站兜售模擬槍　警扮買家逮人...家中再搜出獵槍

▲易姓男子去年9月間透過拍賣網站兜售模擬槍，員警喬裝買家在桃園區莊敬路某超商前交易，當場逮人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市易姓男子違法持有獵槍與模擬槍，去年9月間疑似缺錢花用竟透過拍賣網站兜售，警方在網路上巡邏發現後與易男相約在桃園區莊敬路某車商前交易，未料當天交易時被喬裝買家的員警當場查獲，警方隨即在易男住處起出一支非法持有獵槍；桃園地檢署複訊時，易男坦承非法持有槍彈等犯行，檢方偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例案件提起公訴。

檢警調查，60歲的易姓男子於2019年間某時向年籍不詳人士購買有殺傷力之獵槍一支，之後放置於桃園區莊敬路住處；去年某時日，易男又向年籍不詳人士購得模擬槍1支，同年9月6日在拍賣網站上欲兜售牟利，被在網路上巡邏之台中市警局發現，與易男相約於桃園區莊敬路上某超商前交易，員警喬裝買家到場，雙方欲交易時，員警當場表明身分扣得模擬槍，隨後在其住處再起出非法持有獵槍1支，經偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，易男坦承非法持有獵槍與模擬槍，辯稱係不同朋友提供，其中獵槍已經放在家中逾6年之久，檢方偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。