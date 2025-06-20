高雄「百妃迎賓」買春聖地被抄　雙峰貼X膠帶！蟻腰爆乳廣告曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄七賢路「電信大樓」是老司機銷魂聖地，不少業者會將女服務生的勾人爆乳廣告照放上社團宣傳，轄區警方近日網路巡邏時發現，有業者主打「百妃迎賓」真人實照顏值難求，懷疑從事性交易，昨(19)日晚間由員警喬裝成男客入內假意消費，查緝人員趁隙進入，並逮獲負責人、3名女服務生，全數逮回派出所調查。

▲▼業者PO出爆乳勾人照吸引老司機上門選妃。（圖／記者許宥孺翻攝）



新興分局近日網路巡邏時，發現老司機熟知的按摩社團出現性交易廣告，業者主打實境互動百妃迎賓，並強調所有廣告都是真人實照，「好妹不常在，要Ｘ趁現在，夠水準的只會越來越少，越來越高價」、「錢再賺就有，妹子的青春顏質可是難求的喔」。

廣告連結也附上女服務生的清涼照片，身材個個螞蟻腰，不僅大露胸前V字，甚至雙峰只貼X黑色膠帶；還有女服務生自取藝名「大S」主打白色清純系，火辣趴姿吸引不少老司機上門選妃。

▲▼員警喬裝男客入內消費，查緝小組趁隙衝入逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方19日晚間9點循線前往七賢路電信大樓查緝，由一名員警假扮為上門消費的男客，挑選好女服務生後，再帶往房間內。此時，查緝人員、移民署高雄專勤隊衝入美容會館內，當場將58歲黃姓負責人、25歲越南籍阮姓女子、23歲緬甸籍范姓女子、27歲舒姓女子逮捕，並帶回派出所調查。

女服務生於偵訊時坦承，當日有從事性交易，並有帳冊佐證，證據確鑿。警方調查，3名女服務生都是逾期居留的外籍人士，全案除了依違反社會秩序維護法80條移送裁處，後續將交由移民署高雄專勤隊收容遣返。

現場負責人黃男則坦承，每次媒介全套性交易新臺幣3600元，並從中抽取600元藉此牟利，警方依刑法妨害風化罪，將他移送高雄地檢署偵辦。