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健美男猝死45分鐘奇蹟復活！　「靈魂出竅」目睹自己被裝進屍袋

@after.life.echoes Near Death Experience Part 1 #nde #heaven #lifeafterdeath #fyp #life Boundless Worship - Josué Novais Piano Worship

記者張靖榕／綜合報導

美國男子托曼（Vincent Tolman），近日在社群媒體分享自己死後「靈魂出竅」再奇蹟復活的經歷，引發關注。他說自己曾因誤服有毒藥物而在一間餐廳廁所暴斃，死後他親眼看著自己的遺體被裝入屍袋，但45分鐘後突然有道強光顯現，他才得以回到人世。

▲托曼分享自己死而復生的過程。（圖／翻攝TikTok）

▲托曼分享自己死而復生的過程。（圖／翻攝TikTok）

這段自稱歷時約45分鐘的經歷，目前已被多家媒體報導，影片也在TikTok帳號@after.life.echoes上廣泛流傳。

托曼表示，自己曾是業餘健美選手，某次誤服含毒成分的「強效補給品」後，身體極度不適，在餐廳公共廁所內嘔吐時不慎將嘔吐物吸入肺部而失去意識。接下來，他形容自己似乎靈魂出竅，彷彿「坐在電影院的座椅上」，眼前螢幕正播放著自己倒在廁所地板上的畫面，但他並不覺得影片中的人就是自己。

托曼回憶，他看著自己被救護人員裝進屍袋，將他的屍體搬上救護車；然而在被宣告死亡長達45分鐘後，他看見其中一位急救人員身上出現一道光芒，隨後聽見「這個人還沒死」的聲音反覆出現，連救護人員似乎也有所感應，隨後該名急救人員真的打開屍袋拉鍊，再次嘗試搶救，他才意識到目睹的正是自己死而復生的過程。

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