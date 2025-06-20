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她被風吹關門「受困20樓廚房」43小時　拿番茄醬狂寫SOS撐到獲救

▲▼番茄醬。（圖／達志影像／美聯社）

▲女住戶受困20樓廚房43小時，靈機一動拿番茄醬寫字條求救，成功吸引鄰居注意因此脫困。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名柯姓女子15日下午拿枕頭到廚房外的陽台曝曬，不料突然一陣風吹來將門關上，導致她被困在20樓住家的廚房內，由於她沒有帶手機，嘗試開鎖、破門、爬通風管都失敗，只好拿番茄醬寫字條並丟出窗外求救，鄰居發現求救紙條嚇得立刻報警，警消才到場破門將她救出，結束43小時受困驚魂記。

事件發生在15日下午1點多，柯女起床後發現枕頭有點濕，於是拿著枕頭到陽台曝曬，不料突然一陣強風吹來，將廚房通往室內的門大力關上，她起初還覺得沒有什麼，直到要離開時才發現，廚房門的門鎖壞掉卡死了，不論她怎麼轉都打不開。

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她發現自己受困後，立刻展開自救行動，由於身邊沒有帶手機，她先是嘗試了開鎖、破門及爬通風管道但都失敗，接著又嘗試燒東西弄響火災警報器、發出聲音吸引鄰居注意，但還是失敗，直到她將外送紙袋剪成字條，拿番茄醬在上面寫SOS並丟出窗外，才終於求救成功。

根據TVBS新聞網報導，台中警方表示，他們收到柯女鄰居通報，指稱找到某房住戶的求救紙條後，立刻聯繫房東一起上門調查，才發現柯女受困在廚房，報請消防員協助破門。消防人員則說，柯女當時沒帶手機，室友也剛好都不在，才無法及時對外求助．他們後來使用撬棒、油壓剪破門，將柯女平安救出。

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