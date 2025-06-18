工人慘死玉米機　Cheap嘆在台灣「人命不值錢」：一直被犧牲

▲彰化飼料廠員工在清洗機具時遭捲入奪命。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

彰化一間飼料廠17日發生意外事故，一名工人在清潔玉米粉碎機時，不慎整個人掉進機器裡。起初仍有意識，但在耗費1個半小時才被救出後，最終仍回天乏術，成為又一起工地悲劇。百萬網紅「Cheap」憤慨直指，這正凸顯台灣工安問題的本質，「人命不值錢」。

「台灣工安為啥這麼差？」Cheap在粉專開批，台灣工安缺乏安全意識，清潔機器時竟沒斷電，而且還是老員工出事，「表示長期的工作習慣與環境本來就有問題，如沒有SOP、沒有兩人一組，缺乏監督與檢查」。指出這些都是中小企業為了省錢，把停機訓練、購買安全設備和監督流程當作多此一舉，「就算出事也只是罰個幾萬元，根本不痛不癢。」

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除了制度面的疏漏，他也點出勞工的弱勢處境，「台灣工人地位低、學長學弟制重，沒有安全措施卻不敢拒絕」，擔心被罵、被笑、被炒，更不敢反抗，「多數人只關心薪水多少，卻不在意工作安不安全。」

最後，他直指最關鍵的原因是「工安與交通一樣：人命不值錢」，當生命被認為比不上營運效率和成本時，「那它就會繼續『被犧牲』，直到哪天，死的是我們的朋友、我們的家人。」