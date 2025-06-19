唬爛有張學友、GD公關票！通緝犯坑200人　粉絲設局抓到他

▲稱有張學友、GD公關票！通緝犯網路詐騙上百人，粉絲自救設局逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名朱姓男子在網路上誆稱「能拿到公關票」，從張學友、劉德華、BLACKPINK、GD等通通都有，去年至今詐騙了2、300人。被害者組成自救會後，昨（18）日中午找出朱男，雙方在現場爆發糾紛，員警獲報後前往確認朱男為詐欺通緝犯，隨即逮捕歸案。初步統計，光是在場4位民眾就被詐騙117萬，警方將持續清查被害人數及金額。

經了解，40歲朱男在網路上以假售票方式進行詐騙，聲稱可以拿到演唱會公關票，並以「先付款、後給票」方式進行詐騙，至今受害者人數多達2、300人。

各地受害者組成自救會，昨日中午4名被害者找來友人幫忙，以要買GD演唱會門票名義約出朱男，在碰面後雙方起紛爭，一旁路人見狀也趕緊報警。

▲通緝犯網路詐騙上百人，受害者自救設局逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警發現，朱男為高雄、橋頭、台中、新北等院檢發佈的詐欺通緝犯，隨即依法將其逮捕帶返所偵訊後解送歸案。目前統計昨天現場四位民眾合計詐騙損失117萬，後續將釐清確認被害人數與金額再一併偵辦。

據悉，朱男除以公關票方式在網路詐騙之外，還以投資公關票、投資潮牌等方式詐騙，自救會也在網路呼籲，「請所有的被害者，打電話去高雄新興分局指認，並且告訴警察三連號案號，一人一案罰則比較重，這時候大家一定要團結起來，讓他絕對要坐牢10年以上」。

新興分局呼籲，民眾演唱會門票詐騙常透過臉書或LINE進行交易，皆隱藏極大風險，購買票券應透過正常管道，並避免先匯款後取票，網路購物更應公開下標而非私下交易，以免遭詐。