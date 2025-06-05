史上最大宗！走私1.2噸安毒市價23.6億　「南部新毒王」改判17年

▲刑事局偵三大隊偵破台史最大量貨輪走私安毒案，逮捕李姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

刑事局毒緝中心在2023年間破獲史上最大宗的安非他命毒品案，查扣1噸201公斤安毒、119.9公斤K他命，市價超過23.6億元，並向上溯源逮捕運毒主嫌暨幕後金主51歲李姓男子、陸上運毒手葉男、海上運毒手柯男、印尼籍船長Romadhon、船員Lamlam等8人，一審時李男被判處無期徒刑，全案上訴後，高雄高分院今日改判李男徒刑17年。可上訴。

刑事警察局偵查第三大隊第三隊2023年2月份接獲當時的警政署長黃明昭交辦的檢舉人情資，鎖定一艘運毒集團貨輪日前出海至越南近海，但未入港就折返高雄港，專案小組研判不符合一般貨運船出航常態。

專案小組調查發現，李姓金主委託葉嫌前往高雄，以偽裝成清運船上垃圾的貨車來運輸毒品，22歲柯姓男子則負責與東南亞毒梟交易毒品，雙方將1噸201公斤安毒、119公斤K他命以阿里山茶葉鋁箔真空包裝，以茶葉名義放入貨輪「飛燕」準備運輸入台。

同年8月7日，警方動員保安警察第三總隊第二大隊、高雄市政府警察局約30多名警力，在高雄港58號管制站持槍攔截運毒車隊，逮捕葉男、柯男、共犯鄭男，並於小貨車上查獲安非他命毛、K他命，同時針對運毒貨輪「飛燕」號執行查緝，查獲「海上」運毒負責人柯嫌、共犯陳嫌、R姓運毒船長及L姓船員，再循線拘提幕後金主李姓主嫌到案。

據了解，有教父級毒梟之稱的林孝道2022年被捕後，這個集團主嫌兼金主李男逐漸統整南部各勢力，頗有新一代毒王架勢。

▲涉嫌走私毒品的貨輪飛燕號。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

李男一審時被判處無期徒刑，全案上訴後，高雄高分院今（5）日上午宣判，李男被改判徒刑17年，其餘被告則改判12到14年不等，但一審被判無罪的印尼籍船長則改判14年，全案可上訴。