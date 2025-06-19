派出所長雨中保護車禍傷者　「龍貓雨中撐傘」超暖畫面曝

▲ 台中永福派出所所長賴克温執勤返程途中遇車禍，冒雨撐傘守護傷者，溫馨畫面宛如《龍貓》場景。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、潘鳳威／台中報導

台中市永福派出所所長賴克温，日前與警員執行完酒駕取締勤務返程途中，巧遇交通事故，隨即下車協助處理。賴所長不顧傾盆大雨，站在受傷騎士一旁撐傘守護，安撫對方情緒，畫面宛如動畫電影《龍貓》雨夜場景，令人感動。

永福派出所所長賴克温日前與警員林旺正、周禹丞、陳建宇執行完酒駕取締勤務返程途中，遇見一起交通事故，員警們立即停車展開救援，設置交通錐、指揮車流，防止二次事故發生，而賴克温不顧傾盆大雨，走出警車，拿起雨傘靜靜站在倒地騎士身旁守護。

當時該名騎士因傷無法動彈、渾身顫抖，賴所長以高大穩重的身形擋在風雨中，為傷者撐傘擋雨，並以溫柔語氣安撫騎士：「別怕，我們在這裡，救護車馬上就到了。」這一幕讓人聯想起動畫電影《龍貓》，在雨中守候公車的經典橋段，只是這次，龍貓變成了雨夜裡無聲守護的警察。

第六分局表示，同仁將始終堅守崗位，守護著每一位市民，為城市帶來安定與溫暖。同時也提醒市民朋友們，遇到天候不佳時，請務必減速慢行，謹慎駕駛，確保行車安全。唯有彼此守望相助，攜手合作，才能共同打造更安全、更有溫度的城市。