政二代被控吸金安平落網　南檢聲請羈押禁見顏純左之子

▲顏姓男子被提告涉嫌吸金少至數千萬元，並疑欲出境潛逃，被刑大查緝到案，檢察官複訊後認他涉案重大，有逃亡與滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

前台南市副市長顏純左么兒，被控涉嫌以「政二代」身分對外吸金逾億元，日前欲出境時因境管遭移民署攔阻隨後失聯，台南地檢署核發拘票，刑大專案小組17日深夜11時許於台南市安平區街頭將其查獲，全案依詐欺及違反銀行法等罪嫌送辦，檢察官複訊後認其有逃亡、串供、滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見。

據了解，顏男以投資標案、代操資金等名義對外招攬資金，自稱有辦法運用人脈取得高報酬回饋吸引多名被害人投資吸金，受害者組成自救會向台南市警刑警大隊報案提告詐騙。刑大成立專案小組，請台南地檢署檢察官指揮偵辦。檢察官並依法通報將顏嫌境管。顏嫌於6月11日曾現身機場，疑似試圖出境，但因列入境管名單而遭移民署人員攔下，之後即行蹤不明。

台南市警刑警大隊指出，轄內陸續接獲5人報案，總金額近5萬元，警方自5月起彙整各分局資料，主動報請台南地檢署指揮偵辦，檢察官認案情重大，依法核發拘票，17日終在安平區某路段查緝顏嫌到案，當時他獨自一人，經警方偵訊後依作欺、銀行法等罪嫌送辦。

台南地檢署18日晚上7時多指出，顏姓被告涉犯刑法詐欺及銀行法等罪嫌，經檢察官訊問後，認其有逃亡、串供、滅證之虞，即向台南地院聲請羈押禁見，並將持續追查資金流向與是否有共犯結構。

據了解，此案引發社會關注，也再次掀起政商關係與吸金手法交織的爭議。