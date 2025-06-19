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老公床上花招變多　狂讚「那裡很緊」！人妻卻淚崩：時候到了

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO懷疑老公外遇。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

性生活對許多夫妻而言十分重要，是生活中的潤滑劑，一名人妻表示，發現老公最近「床上招數」變多了，而且還稱讚她很緊，過程中也會發出很享受的聲音，這些都是結婚後不曾有過的，讓她不禁懷疑老公外遇，雖然老公否認出軌，但她已經漸漸死心。對此，網友直呼想太多了，「偷吃的男人不會碰老婆。」

人妻在臉書「靠北婚姻」發文，日前和老公愛愛時，發現對方表現跟以前完全不一樣，不僅招式變多了，還誇讚她那裡很緊，「但以前從來不會這麼說過，可見是比較過的」，過程中老公還會教導她如何做，甚至發出舒服的聲音，「這些都是在我們長久的婚姻裡，他不曾有過的」。

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人妻心痛表示，一直以來都扮演著好太太、好媽媽的角色，每天省吃儉用幫家裡快點還清貸款，還存下一筆夠用的存款，工作之餘還為家人準備三餐，「在朋友眼中我是一個賢慧顧家溫柔的好太太」。

她認為自己無論內外條件都不差，但丈夫仍選擇不忠，讓她很心寒，雖然老公否認外遇，但原PO已經漸漸死心，「等時候到了，我自然就會離開。」

貼文曝光，網友認為原PO想太多，「也有可能是看片學習來的，不要想太多」、「不碰妳，才要注意」、「您想太多了吧！您先生只是想跟您再重燃熱情，好好享受您的新生活」、「外遇基本就不會想跟元配在一起了」、「外遇的話，花樣根本不會用在你身上好嗎」、「他只是最近片看多了，學了一些新招而已」。
 

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