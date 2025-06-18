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妙齡女跟男網友回家激戰　吃避孕藥被母抓包...誆「遭性侵」露餡

▲設籍新北市盧姓男子於2年內，對有心智缺陷2名堂妹以違反其意願下性侵還拍攝私密影片，事後否認犯行遭法官重判。（示意圖／達志影像）

▲他跟男網友回家過夜，手握事後避孕藥被母親發現，竟編造被性侵謊言。（示意圖／達志影像）

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子在日前歡唱到凌晨，結束後又返回男網友家過夜，經過一夜激戰後才搭捷運返家，路上還買了事後避孕藥服用，但外包裝來不及丟，被母親抓包，她竟謊稱，當天從朋友家離開，在前往捷運站途中被街友性侵，母親氣得報案，警方查出是烏龍一場。

警方調查，28歲的女子在日前參加網路邀約的唱歌群組，到北市KTV聚會直到凌晨6時許，席間喝完酒後與從事網站工程師的35歲林姓男子看對眼，歡唱結束後與林一起搭車返回住處，2人發生關係後再由林男開車送女子前往捷運站搭車返家。

女子母親等在捷運站口要載女兒，卻看到女兒手上握著一個包裝盒，仔細一看才發現竟然是「事後避孕藥」，追問女兒發生甚麼情況，女子竟然自行腦補，開始一連串的「被性侵」說詞，讓母親氣得報警處理。

女子向母親表示，前一天晚上跑去女性友人家喝酒，直到凌晨準備返家，在前往捷運站途中被1名街友性侵；母親報警後，警方四處調閱監視器，根本沒有發現類似的嫌疑人以及行為畫面等證據。

警方事後通知女子的女性友人到案說明，友人坦承女子確實有到家裡，想要續攤，但友人隔天要上班無法陪同，才幫女子叫計程車前往KTV參加網友邀約的歡唱趴，警方根據計程車線索確認女子前往的KTV。

警方從監視器畫面裡發現，女子在結束後與林姓男子手牽手離開KTV包廂，且在電梯裡面還有擁抱等親密行為，最後與林男一起返回住處，戳破女子為了隱瞞一夜情而編造出來的「性侵謊言」，訊後依照誣告罪嫌送辦。

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