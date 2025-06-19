毀容蔣萬安是酒醉男　罷團嘆遭王鴻薇誣指：已司空見慣

▲國民黨立委王鴻薇與北市長蔣萬安看板被破壞，醉漢（紅圈）清醒後辯一時興起。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委王鴻薇日前指控，她在台北市民權吉林路口的看板涉嫌被罷團、青鳥、側翼破壞，經警方循線調閱監視器畫面後，找到破壞牆面的31歲陳姓男子到案說明，該男供稱，是一時酒醉興起才會拿鑰匙破壞，王今（19日）受訪時感謝警方找出嫌犯，但也質疑該男子一時興起的說法，更痛批罷團青鳥激起仇恨、出事就切割。對此，罷團「山除薇害」回應，對王鴻薇不願面對自己錯誤的習慣已是司空見慣。

罷團「山除薇害」今透過臉書表示，王鴻薇從牆面看板遭到破壞後，假意報案卻不提告，反以社群發文影射罷團涉案、經揭露後悄悄換圖並改為提告，以致警方重複作業、最終在警方的協助下終於找到嫌犯，確認非罷團所為，但王鴻薇不願認錯並為罷團洗刷冤屈。

罷團指出，上述每一步，都出自王鴻薇之手，罷團無辜受牽連，從未缺席地配合說明、主動呼籲王鴻薇報案找出犯案者，卻得不到一個為民服務的民意代表一句真心的道歉。

「我們對於委員不願面對自己錯誤的習慣已是司空見慣」，罷團認為，此事也讓大眾再一次見識到中山北松山的居民所面對的是怎樣與民意背道而馳的立委。王鴻薇為了個人的自尊心，一次次錯失與民眾誠懇對話的機會，選擇以誣指與對立來面對異議。這樣的政治態度，終將離中山北松山的民意愈來愈遠。

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罷團相信，中山北松山的選民看在眼裡，面對一位屢屢以權勢壓制公民聲音的立法委員，人民唯一能做的，就是以同意罷免的選票回應。

▼王鴻薇反罷看板遭破壞。（圖／翻攝王鴻薇臉書）