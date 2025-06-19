陳玉珍稱開戰會找中國談　她列「親共言行一覽表」轟：逼台灣投降

▲國民黨立委陳玉珍說，若發生戰事，即使違法她也會去和中國談。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前表態，若台灣發生戰事，即使違法，金門也要單獨去和中國談。對此，民進黨台北市議員許淑華今（19日）直呼，陳玉珍的一言一行，正代表中共統戰的節奏與速度，其目的也非常明顯，就是要幫中共傳話，逼台灣人投降。她也列出陳玉珍親共言行一覽表，呼籲大家罷免國民黨立委就是罷免陳玉珍。

陳玉珍在17日播出的節目提到，若進入戰爭，解放軍到金門了，而她是金門縣長的話，不管用什麼方式，她一定會站出來跟中國談，了解拿下金門的目的是什麼。這也讓一旁的台北市議員苗博雅直搖頭，強調這是違法的，《兩岸人民關係條例》有規定，地方縣市政府不可以在未經授權時，去跟對岸談政治協議，就像以前823砲戰時，金門縣也不可以單獨去跟共產黨談。陳玉珍則強調，「如果因為這樣子，違背中華民國法律，我被去關我也甘願，只要我的人民不受傷、不要被打。」

對此，許淑華今日在臉書直言，陳玉珍的一言一行，正代表中共統戰的節奏與速度。一個中華民國立委，公然表示會違反國家法律，不但破壞台灣法治，更要跟敵人談和？這絕不是一個站在台灣立場的人會說出的言論。

許淑華強調，陳玉珍目的非常明顯，就是要幫中共傳話，逼迫台灣人投降，跟敵人和談！更公然違反《兩岸人民關係條例》第5-1條第2項規定，「台灣地區人民、法人、團體或其他機構在未經中央機關授權的情況下，不得與中國政府簽署涉及台灣公權力或政治議題之協議。」

「陳玉珍沒有權利去跟中國談判，更沒有代理台灣人的正當性」，許淑華也列出陳玉珍親共言行一覽表。第一，稱北京是「中央」，遭質疑到底是哪一國人？早在2019年12月2日，她曾在節目上，公然稱中國北京為「中央」，那時候的陳玉珍，事後發現不對勁，還會澄清說明，但現在的陳玉珍態度已跟以往完全不同。

第二，連署提案淡化我國主權。許淑華指出，2024年5月29日連署兩岸人民關係條例修正草案，將金門、馬祖離島的限制或禁止水域，從原來代表台灣主權的「國防部」，改為由「海委會」公告。這意圖十分明顯，就是要讓國際不要干涉台海的問題，符合中共的想法。

第三，意圖讓離島成為中國洗產地專區。許淑華說，2024年10月9日，陳玉珍提案的「離島建設條例修正案」，增加「離島自由貿易示範區」，立法理由清楚寫出，示範區是為了便利中國的「人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務」進出。讓台灣為中國打開「洗產地」的大門，恐讓台灣經濟更依賴中國！

第四，提案擬開放中國醫生，恐危害國人健康。許淑華提到，2024年10月9日，陳玉珍曾提案「離島建設條例部分條文修正草案」，主張開放未持有台灣醫師、藥師、護理師等執照的醫事人員，來離島執業，甚至擔任機構負責人。她認為，這個修法如果通過，恐讓中共逐步實現對台「一國兩制」的目的，可能讓中國器官販賣的惡行，在台灣出現！

最後則是公然恐嚇台灣人，2028可能沒投票機會？許淑華表示，2025年5月7日，陳玉珍曾說「現在兩岸局勢這麼紛亂，是不是到了2028我們還有投票機會都還不知道。」武力威脅台灣，破壞台海和平的人，明明是中共；製造台灣社會亂象，違憲亂政的始作俑者，明明是國民黨。而為什麼妳要威脅恐嚇台灣人民？

許淑華相信，為了加快統戰進度，中共可能讓台灣出現愈來愈多「陳玉珍」，摧毀台灣民主制度。「台灣是我們的國家，我們絕不向威權屈服！」陳玉珍更不能代表台灣人民的意志，不能為台灣人做任何決定。罷免國民黨立委，就是罷免陳玉珍，防止更多陳玉珍出現！

▲台北市議員許淑華列出國民黨立委陳玉珍親共言行一覽表。（圖／翻攝議員許淑華臉書）