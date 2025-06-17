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找人抄名冊造假「2天5211份」　北院今決定是否續押黃呂錦茹

▲國民黨罷免連署偽造文書案，台北市黨部主委黃呂錦茹。（ETtoday資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨台北市黨部罷免綠委爆發5211分造假連署，主委黃呂錦茹等5人涉違反《個資法》等罪遭起訴，檢察官17日上午將在押的黃呂錦茹、黨部書記長初文卿、黨部總幹事兼執行長姚富文3人移送台北地院，北院將抽籤分案後，開庭決定3人是否繼續羈押，依法首次羈押期限最長3個月。

台北地檢署偵辦幽靈連署案查出，黃呂錦茹為了避免被同黨市議員鍾小平搶得先機，不但主導罷免綠委吳思瑤、吳沛憶，還在領銜人設籍發生未達期限的問題時，拍板決定陣前換將，更改提案領銜人，並承諾會由黨部「負責」提供名冊。

檢方定，黃呂錦茹指示初文卿、姚富文分別負責整理選區黨員名冊、召集人手，共同抄寫俗稱第一階段罷免連署書的提議人名冊，黃呂錦茹2月6日上午親自到黨部督軍，由賴苡任指導志工抄寫，第1天趕出2537份造假的罷免吳思瑤提議人名冊，接著又在第2天趕製2674份罷免吳思瑤提議人名冊。

▲國民黨罷免連署偽造文書案，台北市黨部書記長初文卿。（ETtoday資料照／記者劉昌松攝）

但因2件罷免案共出現約200名已死亡的提議人，中選會函送檢方進行偵辦，檢調單位發現有部分連署字跡相仿，經鑑定確認是分別由不同的人抄寫謄錄，檢調發動多波約談，4月17日將黃呂錦茹、初文卿、姚富文等人聲押禁見，法院僅准押初、姚2人，經檢察官抗告，法院在4月25日再次開庭裁定黃呂錦茹收押禁見。

北檢17日依偽造文書、非法利用個資等罪，起訴黃呂錦茹、初文卿、姚富文、國民黨第四區黨部執行長陳奎勳、以及吳思瑤罷免案召集人賴苡任5人。台北市議員張斯綱、罷吳四騎士成員陳冠安、罷免案領銜人李孝亮、第一區黨部執行長曾繁川等8人不起訴。

而當初參與抄寫名冊的國民黨志工，因承受不住心理壓力，在後續遭約談偵訊過程中，崩潰失控，對自己犯行感到後悔，，檢察官調查，這些志工都是退休高齡人士，即使年老視衰，也只能點了眼藥水就繼續趕工，考量這些志工與親友只是聽命行事，沒有重懲必要，因此給予這15名志工，以及同樣認罪的國民黨青年軍滿志剛、劉思吟、劉的丈夫林叡18人都緩起訴處分。

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