台灣10大獵奇披薩排行揭曉　香菜肉羹只排第2、冠軍還吃得到

▲台灣推出許多獵奇披薩口味引發討論。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／綜合報導

台灣獵奇披薩不斷，無論是香菜豬血糕、珍珠奶茶等口味都引發不小熱議，這次DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計討論度最高的「10大特殊比薩」，包括達美樂可可火山、必勝客呷霸丸大聯盟等口味通通上榜，冠軍現在還能吃到。

TOP5：必勝客鬼手魷魚搗蛋比薩

必勝客於2024年萬聖節推出「鬼手魷魚搗蛋比薩」，嚴選彈牙深海魷魚鬚、香濃皮蛋、香滷豬血糕結合辣番茄麻糬餅皮及牽絲莫札瑞拉起司，最後撒上滿滿金黃蒜酥點綴，打造豐富層次感，其中，魷魚鬚變身成鬼手搭配漆黑皮蛋眼睛、宛如墳碑的豬血糕，視覺效果滿分，成功引發話題。不少網友笑說「義大利導彈準備中」、「創意十足但食慾全無」。

▲必勝客去年首度與MLB聯名推出「呷霸丸大聯盟比薩」。

TOP4：必勝客呷霸丸大聯盟比薩

必勝客2024年首度與MLB聯名推出「呷霸丸大聯盟披薩」，以棒球場為設計靈感，用9顆台灣經典小吃「紅糟肉圓」當棒球佈滿全場，香濃無比的莫札瑞拉起司條畫出壘線、鹹香夠味的美式臘腸覆滿投手丘，外野再鋪上滿滿香菜，最後淋上特調蒜香辣米醬作為棒球縫線，不少網友一看表示「店員會想哭，一直搞事情」、「為什麼投手、游擊手都跑去外野了」。

▲達美樂今年情人節限定「可可火山披薩」因賣相關係掀起熱議。

TOP3：達美樂可可火山披薩

達美樂於今年情人節推出限定「可可火山披薩」，選用香濃可可熔岩醬作為主角，搭配台灣在地舊北蕉、莫札瑞拉起司、棉花糖組合成的披薩，打造香甜交織的甜蜜口感。但因其賣相不佳引發熱議，不少人崩潰「怎麼看起來像發霉的披薩」、「義大利人要瘋了」。

▲必勝客香菜肉羹比薩掀起香菜控、非香菜控大戰。

TOP2：必勝客香菜肉羹比薩

必勝客於2024年9月推出「香菜富翁肉羹比薩」，選用紮實肉羹搭配焦香蒜酥、還原道地宜蘭風味的特製肉羹醬，再以招牌莫札瑞拉起司和翠綠香菜覆蓋外脆內軟的舊金山手工餅皮，打造超濃郁台味，意外引發「香菜愛好者」及「香菜厭惡者」大戰，「超愛香菜」、「是叫你吃比薩，不是叫你吃潤餅捲欸」、「香菜我愛！但肉羹不行」。

▲達美樂「起司火山披薩」去年上市2周即完售。

TOP1：達美樂起司火山披薩

達美樂於2024年把上市2周就賣光的「起司火山披薩」再度搬出來，在披薩正中間以立體火山裝著濃醇巧達起司熔岩醬，且每個披薩口味皆可做成起司火山披薩，把披薩沾進滿滿起司熔岩中，大口咬下炸出濃濃起司香，美味更升級，網友更大讚「好吃」、「看了就覺得好像不錯」，目前起司火山披薩尚可在達美樂全門市買到。

▲網友熱議10大特殊披薩口味。（圖／DailyView網路溫度計提供）