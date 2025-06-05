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必勝客「199元大比薩」限時2周賣　618超殺優惠一次看

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客618優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎戰618購物節，必勝客祭出年度最強優惠最低狂殺3折起，包括平日限定9款大比薩只要199元，最多現省461元，還有人氣副食69元、加1元多1件，即日起限時2周開跑。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲最新義式培根黃金薯比薩限時下殺199元。

除優惠外，必勝客也推出新品「義式培根黃金薯比薩」，結合義式肉腸、炙烤培根及精選豬肉等三重肉類，搭配濃郁番茄紅醬，最後點綴酥脆薯金幣、香濃莫札瑞拉起司，香氣十足，大比薩售價565元，小比薩320元。

●超值單點大比薩199元
販售期間：即日起至6月18日
優惠碼：94199 
優惠內容：平日外帶單點超值口味大比薩199元；優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、義式培根薯金幣

●人氣單點大比薩299元
販售期間：即日起至6月18日 
優惠碼：94299 
優惠內容：平日外帶單點人氣口味大比薩299元；優惠口味有和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、韓式泡菜燒肉、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員

●個人比薩豪爽餐179元
販售期間：即日起至6月18日
優惠碼：91006 
優惠內容：個人比薩+3樣副食（小份薯金幣、2條德國芝心腸、BBQ一翅一腿）+飲料特價179元

●個人比薩加1元多1件副食
販售期間：即日起至6月18日 
優惠碼：91009 
優惠內容：單點個人比薩加1元多1件副食特價90元起

●小比薩分享餐特價299元
販售期間：即日起至6月18日 
優惠碼：93013 
優惠內容：1個小比薩+5塊黃金和風鱈魚塊+5顆巧克力QQ球特價299元

●小比薩分享餐特價399元
販售期間：即日起至6月18日
優惠碼：93014 
優惠內容：1個大比薩+5塊黃金和風鱈魚塊+5顆巧克力QQ球+酥炸嫩雞球特價399元

●雙比薩黃金激省餐特價399元
販售期間：即日起至6月18日 
優惠碼：93002 
優惠內容：大比薩口味5選2+8條黃金雞柳條+10塊黃金和風鱈魚塊+5顆QQ球

●3個大比薩+2份副食特價999元
販售期間：即日起至6月18日 
優惠碼：93012 
優惠內容：3個大比薩888元+指定副食3選2

●副食超值4選1特價69元
販售期間：即日起至6月18日 
優惠碼：92004 
優惠內容：4條黃金雞柳條／酥炸杏鮑菇／5塊黃金和風鱈魚塊／3條德國芝心腸單點特價69元

●點心超值組特價69元
販售期間：即日起至6月18日
優惠碼：92002 
優惠內容：小份薯金幣+4個麻糬QQ球特價69元

●起司咔滋餅嚐鮮組特價79元
販售期間：即日起至6月18日 
優惠碼：91005 
優惠內容：單片咔滋餅3選1+飛想檸檬紅茶300ml特價79元

●雞球超值組特價99元
販售期間：即日起至6月18日
優惠碼：92001 
優惠內容：酥炸嫩雞球+4個麻糬QQ球特價99元

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞祭出炸雞買5送2限時優惠。

三商炸雞至6月11日前則祭出「炸雞買5送2」優惠，期間凡購買「5塊義式炸雞」就送「2隻黃金戰斧雞腿」，特價只要299元；三商i美食卡還有會員專屬優惠，至6月8日前使用3點即可於APP兌換領取三商炸雞券，可享買5塊義式炸雞送2隻黃金戰斧雞腿，特價290元，使用期限至6月11日。

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