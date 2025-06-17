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必勝客一公尺派對盒升級！15種比薩+10款副食　雙北可外送

▲▼必勝客派對神器「一公尺派對盒」推出全新升級版。（圖／業者提供）

▲必勝客派對神器「一公尺派對盒」推出全新升級版。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客派對神器「一公尺派對盒」推出全新升級版，不僅比薩口味增加到15種口味選擇，就連副食品項也從原本的7款升級至10款，開放消費者任選，並首度祭出雙北地區限時外送服務，超級方便。

▲▼必勝客派對神器「一公尺派對盒」推出全新升級版。（圖／業者提供）

▲升級版派對盒比薩、副食新增多種口味選擇。

必勝客「一公尺派對盒」以巨大吸睛的外型搭配澎湃美食成為人氣派對神器，這次全新升級，比薩由原本的10種經典口味增加到15種口味選擇，新增經典費城起司牛肉、金沙黃金脆雞、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯與炙燒明太子嫩雞共6種新風味。

副食品項也從原本的7項升級至10項，除了有經典黃金和風鱈魚塊、巧克力麻糬QQ球等各式甜鹹美食外，再新增厚燒BBQ、酥炸杏鮑菇、黃金雞柳條等選擇，原價2199元起，至6月18日前可享外帶限量優惠價1999元起。

▲▼必勝客派對神器「一公尺派對盒」推出全新升級版。（圖／業者提供）

▲雙北地區開放外送服務。

即日起至7月14日更首度推出「雙北地區外送服務」，只要於官網或PK APP下單，就能將長達1公尺的派對美食送到家門、公司，每盒售價2388元起。

▲▼達美樂人氣熔岩披薩馬芬推出3款新口味「龍蝦沙拉」、「墨西哥」、「白醬蔬食」。（圖／業者提供）

▲達美樂人氣熔岩披薩馬芬推出3款新口味。（圖／業者提供）

達美樂超人氣「熔岩披薩馬芬」本月也推出3款新口味，包括滿足海鮮控的經典熱銷口味「龍蝦沙拉」；以香腸丁與墨西哥辣椒打造微辣爽感的「墨西哥」；以及添加嚴選菠菜、玉米、紅椒的「白醬蔬食」，且全系列起司熔岩醬加量50%，打造更濃郁滋味。

為歡慶新品上市，即日起至6月29日前可享熔岩披薩馬芬3入組169元、6入組319元，最低下殺77折；還有「熔岩披薩馬芬MY BOX個人套餐」，一次可吃到3口味熔岩披薩馬芬，還搭配副食及飲料等，售價190元起。

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