拿坡里「買6送6」限時20天開跑　炸雞、烤雞翅一次吃

▲拿坡里祭出最新炸雞買6送6優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「拿坡里」祭出最新限時優惠，即日起限時20天可享「炸雞買6送6」，一次就能吃到酥脆炸雞、青花椒烤雞翅。達美樂目前則有「大披薩買1送2」好康，凡購買大披薩或大火山披薩分別各送1個，再送1.25L飲料1瓶。

拿坡里全門市即日起至6月30日祭出「買6送6」限定優惠，期間凡外帶「6塊炸雞」就送「6隻青花椒烤雞翅」，特價390元，且炸雞開放原味、辣味任選，也可整桶升級成烤雞。

三商i美食卡會員加碼享福利，6月12日起至6月25日僅須5點即可在APP兌換優惠券，享「6塊炸雞桶+6隻青花椒烤雞翅」特價380元，優惠券可使用至6月30日。

▲達美樂祭出最新買1送2優惠。

達美樂近日則有「買1送2」好康，凡購買大披薩或大火山披薩分別送大披薩、大火山披薩1個，以及1.25L指定飲料（可樂／七喜）任選1瓶，外送、外帶皆適用此優惠，一共有23種口味任選，提醒以價低者為贈送品項。

此外，還有「火山系列大披薩外帶半價」、「火山系列巨無霸披薩外帶半價」、「大披薩外帶半價」、「小披薩外帶半價」、「16吋巨無霸大披薩外帶半價」等優惠，最低185元起就能吃到披薩1個。