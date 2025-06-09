「2大速食店」最新優惠出爐　達美樂披薩買1送1再送飲料

▲2大速食店最新優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2大速食店最新限時優惠出爐，包括達美樂推買1送2，可享披薩買1送1，加碼再送1.25L飲料1瓶；麥當勞APP則祭出本周限定優惠，有小薯買1送1、蘋果派免費送等，小確幸一次看。

★達美樂

達美樂祭出最新「買1送2」優惠，期間凡購買大披薩或大火山披薩分別送大披薩、大火山披薩1個，以及1.25L指定飲料（可樂／七喜）任選1瓶，外送、外帶皆適用此優惠， 一共網羅23種口味任選，提醒以價低者為贈送品項。

除外還有「火山系列大披薩外帶半價」、「火山系列巨無霸披薩外帶半價」、「大披薩外帶半價」、「小披薩外帶半價」、「16吋巨無霸大披薩外帶半價」等好康，最低185元起就能吃到披薩1個。

▲麥當勞APP本周優惠出爐。

★麥當勞

麥當勞APP本周限定優惠祭出小薯買1送1、勁辣香雞翅等好康，歡樂送則推焦糖冰奶茶、OREO冰炫風皆可享買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至6月11日）

1. 單點小薯買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至6月15日）

1. 單點中薯現折5元

2. 單點大麥克現折10元

3. 單點吉事漢堡現折5元

4. 單點OREO花生冰炫風現折10元

5. 買勁辣雞腿堡套餐送勁辣香雞翅（得來速限定使用至6月13日）

●門市限定（使用期限：6月13日至6月15日）

1. 買超值全餐送蘋果派

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至6月17日）

1. 單點焦糖冰奶茶買1送1

2. 單點OREO冰炫風買1送1