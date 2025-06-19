曹興誠：徐巧芯見光就死　只敢躲在黑暗裡橫行

▲曹興誠諷刺徐巧芯，不敢見光。（資料照／記者周宸亘攝）

記者詹詠淇／台北報導

聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠17日與其他罷團領銜人到國民黨中央黨部遞交辯論邀請函，國民黨則是搬出大音箱，播放音樂干擾反制。曹事後諷，堂堂百年大黨不敢接下辯論邀請函，徐巧芯則是在貼文下嗆，「去人家家門口踢館然後落跑比較無理吧，GRACE 2.0」。對此，曹興誠今（19日）再反擊，徐巧芯不敢出來辯論，只敢躲在同溫層謾罵叫囂，言行偏斜的人，只敢躲在黑暗裡橫行，一見光就死。

曹興誠今日在臉書表示，徐巧芯不敢見光。「人身攻擊的謬誤」是種邏輯謬誤，指的是在辯論或討論中，不是針對對方的論點本身進行反駁，而是攻擊對方的個人特質、動機或背景，以削弱對方的立場或可信度。

曹興誠指出，自大罷免運動開始以來，國民黨就傾全黨之力，對賴總統、他和沈伯洋等人進行各種人身攻擊；卻從不辯解自己沒有投共賣台，犯下「人身攻擊」的邏輯謬誤，非常明顯。

「因為理虧，國民黨不敢和罷免志工公開辯論，也就可以理解」，曹興誠認為，趙少康不敢跟他公開辯論，叫他找徐巧芯。「事實上我老早就邀請徐巧芯出來公開辯論，但是她不敢出來，只敢躲在她的同溫層裡謾罵叫囂。」

曹興誠表示，如果徐巧芯敢出來跟他公開辯論，他會公布影片，讓大家看見，徐巧芯以前罵傅崐萁是病毒，後來竟然撲在這個病毒身上哭訴。他會問徐巧芯，是傅崐萁不再是病毒？還是徐巧芯自己已經變成了病毒？「就這麼一問，她就倒了。所以她絕對不敢出來公開辯論。」言行偏斜的人，只敢躲在黑暗裡橫行，一見光就死。

▲國民黨立委徐巧芯嗆曹興誠是GRACE 2.0。（資料照／記者湯興漢攝）