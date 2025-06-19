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罷免案偽造名冊逾5千份　國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌12人起訴

▲國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12人「幽靈連署」罷免，遭起訴。（圖／記者游芳男翻攝）

▲國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12人「幽靈連署」罷免，遭起訴。（ETtoday資料照／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨宜蘭立委陳俊宇罷免的「幽靈連署」案，宜蘭地檢署今日（19日）偵結，依違反個資法及偽造文書等罪嫌，起訴國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12人。另因總偽造份數超過5千份，檢方認為此案為「集體作弊」，並強調此行為，嚴重傷害民主制度價值。至於罷免案領銜人李惠玲，因不知情而獲不起訴處分。

宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，4月24日發動首波搜索後，5月21日進一步約談國民黨縣黨部主委林明昌等人到案，林明昌諭知80萬元交保，「滿城封宇」罷團提議罷免領銜人李惠玲等人，分別以3萬元至20萬元不等交保，縣黨部前書記長俞凌傑等3人遭羈押。

宜蘭地檢署19日起訴指出，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等人，為在短時間內湊足罷免民進黨宜蘭立委陳俊宇提議人名冊，曾於黨部會議室指揮黨工抄寫、偽造名冊，並支付每人1000至1500元酬勞。今年1月24日，林明昌還親自視察抄寫進度，確認完成約4000份名單。

檢方批擊，林明昌等人以集體偽造的手段推動罷免程序，讓本不應進入第二階段的罷免案得以繼續。另，偽造名冊中約1106份被實際使用，加上自行募集的3100份，共計向中選會遞交4206份名冊。其餘偽造名冊則由黨部幹部陳堅豐指示焚毀。

檢方認為此案不僅侵害選區選民真實意志，更對國會立委身分安定性及國家民主制度造成巨大影響。

宜蘭地檢署向法院請求對林明昌等3名主要涉案幹部從重量刑，另有6名被告因事後坦承犯行，檢方建議從輕量刑。

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