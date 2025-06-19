轟朱立倫還在甩鍋擺爛　吳思瑤：錯偽抄假都是國民黨

▲民進黨立委吳思瑤痛批，國民黨還在甩鍋擺爛。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免將邁入三階正式投票，國民黨21日將在台北舉辦首場反罷免造勢，民進黨則串聯全台罷團，全黨全力投入三階罷免所有行動。民進黨團幹事長吳思瑤今（19日）批評，「錯、偽、抄、假都是國民黨」，國民黨主席朱立倫還在甩鍋擺爛。她也強調，民進黨會全力協助公民罷團，提供所有必須後援，自己的選舉怎麼拚搏，幫助這場罷免活動也要同樣拼命。

朱立倫18日於中常會說，國民黨從頭到尾堅定反對「錯、偽、抄、假」，也尊重司法調查；但據他們掌握，罷藍二階連署也出現1、2萬件不實連署，請司法單位用同樣標準辦到底。

對此，吳思瑤上午受訪表示，朱立倫昨在國民黨中常會的一番話，「他敢說，台灣人不敢聽」，朱立倫說「錯、偽、抄、假」跟國民黨沒關係，但以罷制罷、造假連署這件事上，「錯、偽、抄、假都是國民黨」，現在還在甩鍋擺爛，還在說辦藍不辦綠，道歉有這麼難？國民黨上上下下集團式犯罪到目前為止沒人向社會道歉，朱立倫還在甩鍋，這就是台灣第一在野黨嗎？

吳思瑤指出，國民黨還甩鍋給公民罷團，帶風向、炒作公民連署可能也要補件，所以補件就是造假，「補件是補件，跟造假無涉，真正的錯、偽、抄、假百分之百，不折不扣就是國民黨」。

至於國民黨週末將召集支持者舉行大型反罷免活動，吳思瑤表達尊重，但她也強調，站上造勢台的國民黨人是不是都先跟全民道歉，為全黨上上下下集體式犯罪道歉？大家看到昨天公布的卡司，都是被人民即將罷免的不適任立委，戰鬥藍發動的造勢活動完全沒有正當性，｢我真不知道他們站上那個舞台要跟人民說什麼，除了懇切的道歉跟認錯之外，他們還能胡扯瞎掰出什麼樣的道理？｣

吳思瑤強調，對於這場造勢會，尊重他們主辦權利，但不要為自己犯法行為做任何美化或轉移焦點，也不要發動民粹、鬥臭司法、癱瘓執政，這些錯假言論持續分化台灣。

至於公民團體罷免補件宣傳方面，吳思瑤表示，民進黨秘書長林右昌昨天在中常會跟社會說明，民進黨全力投入三階罷免所有行動，協助公民罷團，提供空陸戰所有的必須後援，昨天揭露第一階段影片，訴諸國會亂象，也公布後續文宣，希望大家投罷免一票，就是投反共一票。

吳思瑤指出，在訴求、文宣作為上，非常清楚訂定這場大罷免主軸就是反共。其他陸戰方面，民進黨也動員所有黨公職，自己的選舉怎麼拚搏，幫助這場罷免活動也要同樣拼命。所有黨公職會配合黨中央規劃，包括立院黨團，不管是路口、市場拜票或公園拜票，自己選舉怎麼拚，這場罷免硬仗就要這樣打，會把這場罷免的戰力當成跟自己選舉一樣，全力投入，也希望可以給公民罷團百分之百的助力。